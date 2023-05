Dove giocherà Di Maria nella prossima stagione: le possibili destinazioni

Due strade destinate a dividersi, quelle di Juventus e Angel Di Maria. Malgrado un riavvicinamento tra le parti avvenuto nei mesi scorsi che faceva preludere ad un prolungamento del matrimonio tra il Fideo ed i bianconeri, la situazione, oggi, è profondamente cambiata. Il rendimento discontinuo offerto dall'argentino e la penalizzazione per il caso plusvalenze che ha colpito la Vecchia Signora, che, salvo clamorosi colpi di scena, rimarrà fuori dalla prossima edizione della Champions League, hanno infatti cambiato completamente i piani del club, chiamato a ridurre il monte ingaggi. E così il fantasista, con ogni probabilità, sarà lasciato libero alla scadenza del contratto, prevista per il prossimo 30 giugno.

Di Maria, le piste per il futuro

Di Maria non ha mai nascosto il desiderio di voler chiudere la propria carriera in Argentina, ma prima di fare ritorno in patria l'ex giocatore del Paris Saint-Germain sarebbe intenzionato a misurarsi ancora per una stagione in Europa. E diversi sarebbero i club che avrebbero già manifestato interesse nei suoi confronti, a partire dal Barcellona di Xavi, neo vincitore della Liga. Il Fideo, per i blaugrana, sarebbe infatti il profilo ideale per alzare il tasso tecnico offensivo della squadra, magari anche con un utilizzo part-time. Altra pista spagnola è quella che conduce all'Atletico Madrid, tentato dalla possibilità di prendere a parametro zero l'argentino.

Per Di Maria, inoltre, ci sarebbe anche un'opzione in Germania e, più precisamente, al Borussia Dortmund. I gialloneri, che potrebbero trionfare in Bundesliga spezzando così il lungo dominio del Bayern Monaco, sono infatti alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, dove vogliono ben figurare anche in Champions League. Ed il nome del Fideo sarebbe tra quelli in cima alla lista della dirigenza.