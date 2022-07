Perché Di Maria è l'uomo giusto per la Juventus

Ormai è tutto fatto: Angel Di Maria sarà un nuovo giocatore della Juventus. L'argentino, libero a parametro zero dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, è atteso nella serata di oggi, giovedì 7 luglio, a Torino, dove venerdì sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Una fumata bianca che arriverà dopo settimane di estenuanti trattative, con l'affare che, a un certo punto, sembrava sul punto di saltare. La Vecchia Signora non ha però mollato l'osso sul "Fideo", convincendo il fantasista, reduce da sette stagioni a Parigi, ad accettare la destinazione bianconera.

Di Maria, l'uomo che serviva a questa Juventus

Un innesto, quello di Di Maria, che è oro colato per Massimiliano Allegri. Sì, perché la sua Juventus, nel corso dell'ultima stagione, aveva mostrato di possedere poca qualità in fase di costruzione, con Dusan Vlahovic spesso isolato là davanti. L'assenza di Federico Chiesa, costretto ai box fin da inizio gennaio a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro, aveva infatti accentuato quello che era stato un evidente problema fin dalle fasi iniziali della stagione. Non a caso i bianconeri, malgrado il quarto posto finale, si sono fermati solamente all'undicesimo posto nella graduatoria dei gol fatti, alle spalle anche di formazioni, come Verona, Sassuolo e Udinese, di metà classifica. Un handicap non da poco, che ha impedito alla Juventus di inserirsi nella lotta per lo scudetto.

Ai bianconeri, che il bomber ce l'hanno già, serviva quindi un giocatore capace di creare imprevedibilità, di portare scompiglio nelle difese avversarie con le sue capacità di saltare l'uomo. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con quelle di Di Maria, come abbiamo potuto constatare a nostre spese nella Finalissima, in cui l'Argentina, trascinata proprio dal Fideo, ha travolto la Nazionale di Roberto Mancini con un umiliante 4-0. I numeri, in questo senso, parlano per lui: 23 assist nella stagione 2019/2020, 18 nel 2020/2021 ed otto nel 2021/2022. Insomma, Di Maria sa come mandare in porta i suoi compagni di squadra. E Vlahovic è pronto a ringraziare.