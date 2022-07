Serie B, anticipi e posticipi delle prime 3 giornate

Il conto alla rovescia adesso può iniziare davvero. Mancano poco più di venti giorni al fischio d'inizio della prossima serie B. La Lega cadetta ha pubblicato, con comunicato ufficiale, date e orari delle prime tre giornate di campionato, con anticipi e posticipi. La partita che aprirà la stagione sarà Parma - Bari, venerdì 12 agosto. Si gioca alle 20,45, sarà così per tutte le partite dei primi tre turni, in programma ad agosto. Domenica 14 agosto, vigilia di Ferragosto bollente per due retrocesse dalla serie A: si gioca subito Venezia - Genoa. Il Cagliari debutterà invece in trasferta a Como sabato 13 agosto. Clima di grande attesa a Palermo: i rosanero riempiranno subito il Barbera sabato 13 agosto per la prima casalinga contro il Perugia. La settimana successiva, venerdì 19 agosto, due neopromosse subito contro in Bari - Palermo: anche il San Nicola pronto a far esplodere la festa per la prima in casa della stagione dopo il sofferto ritorno in serie B.

Programma e orari delle prime tre giornate

1a giornata di andata

Venerdì 12 agosto, ore 20.45

PARMA – BARI

Sabato 13 agosto, ore 20.45

CITTADELLA – PISA

COMO – CAGLIARI

PALERMO – PERUGIA

Domenica 14 agosto, ore 20.45

ASCOLI – TERNANA

BENEVENTO – COSENZA

BRESCIA – SÜDTIROL

MODENA – FROSINONE

SPAL – REGGINA

VENEZIA – GENOA



2a giornata di andata

Venerdì 19 agosto, ore 20.45

BARI – PALERMO

Sabato 20 agosto, ore 20.45

ASCOLI – SPAL

GENOA – BENEVENTO

PERUGIA – PARMA

Domenica 21 agosto, ore 20.45

CAGLIARI – CITTADELLA

COSENZA – MODENA

FROSINONE – BRESCIA

PISA – COMO

SÜDTIROL – VENEZIA

TERNANA – REGGINA



3a giornata di andata

Sabato 27 agosto, ore 20.45

MODENA – TERNANA

PALERMO – ASCOLI

SPAL – CAGLIARI

Domenica 28 agosto, ore 20.45

BENEVENTO – FROSINONE

CITTADELLA – VENEZIA

PARMA – COSENZA

PERUGIA – BARI

PISA – GENOA

REGGINA – SÜDTIROL

Lunedì 29 agosto, ore 20.45

COMO – BRESCIA