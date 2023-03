Antonio Conte, le due squadre di A che lo seguono per la prossima stagione

L'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è ormai giunta ai titoli di coda. Da stabilire soltanto quando il tecnico dirà addio agli Spurs: se già nelle prossime ore, con il club che ne starebbe valutando l'esonero, o se a fine stagione. In ogni caso l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo il duro sfogo in conferenza stampa dei giorni scorsi, è destinato ad abbandonare Londra, dove era giunto il 2 novembre 2021 al posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo. A sostituirlo, secondo i rumors provenienti dall'Inghilterra, potrebbe essere Ryan Mason in caso di rottura immediata, con Mauricio Pochettino (esonerato dal Tottenham nel novembre 2019), Thomas Tuchel, Marco Silva, Luis Enrique e Zinedine Zidane a contendersi poi il posto in estate.

Il futuro di Antonio Conte

A prescindere da quale sarà la decisione degli Spurs (esonerarlo a stagione in corso o aspettare giugno per il divorzio), Conte, in estate, sarà sul mercato, con alcuni club di serie A che lo avrebbero già messo nel mirino, a partire dall'Inter. I nerazzurri, protagonisti di una stagione altalenante (sottotono in campionato e positiva in Europa) starebbero pensando di interrompere il rapporto con Simone Inzaghi e vorrebbero riaccogliere a Milano l'ex ct azzurro, protagonista, in panchina, della cavalcata trionfale che portò allo scudetto nel 2021. Il divorzio al termine di quell'annata fu clamoroso e "traumatico", ma lo strappo di allora potrebbe essere prontamente ricucito di fronte ad un progetto vincente.

Su Conte, tuttavia, avrebbe messo gli occhi anche la Roma, che lo considera la prima alternativa in caso di addio di José Mourinho, il cui rapporto con il club, negli ultimi tempi, si sarebbe fatto scricchiolante. In questo caso l'ostacolo maggiore sarebbe quello legato all'ingaggio, ma Conte sarebbe ben consapevole di non poter puntare alle stesse cifre percepite al Tottenham. E l'idea di riportare ai vertici una squadra come quella giallorossa potrebbe stuzzicarlo non poco.