Antonio Conte, il Manchester United nel suo futuro?

Momento non proprio felice per il Manchester United, atteso dalla sfida di Champions League contro l'Atalanta. I Red Devils, nelle ultime tre giornate di Premier League, hanno infatti raccolto soltanto un punto, venendo fermati sul pareggio dall'Everton ed arrendendosi ad Aston Villa e Leicester. Un andamento lento a cui si aggiunge il ko in Coppa di Lega contro il West Ham e che starebbe mettendo in discussione la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ritenuto dal club colpevole di non riuscire a sfruttare al meglio le potenzialità di una rosa che, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, è oggi considerata una tra le più forti e complete sull'intero panorama europeo.

Manchester United, idea Conte se salta Solskjaer

In caso di mancata svolta nei prossimi impegni, la dirigenza dello United potrebbe optare per un cambio in panchina, esonerando il tecnico norvegese per puntare al suo posto su Antonio Conte. L'ex allenatore dell'Inter, seguito nelle scorse settimane anche dal Newcastle, sarebbe infatti il primo nome sulla lista dei Red Devils in caso di rottura con Solskjaer e Conte, da parte sua, accetterebbe ben volentieri la destinazione inglese, tanto che potrebbe eventualmente rinunciare anche a parte della buonuscita che deve ancora percepire dai nerazzurri.

Per l'ex ct della Nazionale, con alle spalle esperienze anche alla guida di Arezzo, Bari, Atalanta, Siena e Juventus, si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra, dove ha già allenato il Chelsea per due stagioni dal 2016 al 2018 conquistando uno scudetto ed una coppa d'Inghilterra.