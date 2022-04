Conte-Pochettino: lo strano "arrocco" tra PSG e Tottenham

Non è bastato l’ottavo scudetto in dieci anni a rasserenare un ambiente carico di fibrillazioni, e probabilmente non basterà a Pochettino per proseguire la sua avventura sul Paris Saint Germain. C’è un altro anno di contratto regolarmente sottoscritto a legare il tecnico argentino alla formazione francese, ma la deludente campagna europea – unita all’uscita di scena nella Coppa di Francia agli ottavi di finale e alla sconfitta nella SuperCoppa per mano del Lilla – sembra aver definitivamente bruciato l’allenatore di origini piemontesi, che pare ormai avere le valigie pronte. Voci di corridoio parlano già di un gentlemen agreement per chiudere anzitempo il contratto tra le parti, e dare il via così ad un nuovo corso che abbia come fulcro la conquista della Champions League, vanamente inseguita nelle ultime stagioni.

Premesso che nei sogni della dirigenza parigina c’è sempre Zinedine Zidane, il quale però sembra particolarmente interessato a prendere le redini della nazionale francese succedendo a Didier Deschamps al termine dei mondiali qataregni, il nome divenuto di attualità nelle ultime ore è quello di Antonio Conte. Un timoniere italiano non rappresenterebbe una novità, considerando che sulla panchina dei Rouge-et-Bleu si era già seduto per un biennio Carlo Ancelotti, ma quella del tecnico salentino sembra molto più di una semplice suggestione, In primis, perché il toto-allenatori della prossima stagione, salvo repentini sconvolgimenti, sembra annoverare un lotto abbastanza ristretto di candidature, con diversi “top trainer” già accasati, tra quelli in grado di avere familiarità con il successo e di saper gestire una rosa imbottita di campioni. Ed in seconda battuta, perché una personalità come quella di Conte, forte e poco incline ai compromessi, potrebbe davvero rappresentare quella svolta necessaria invocata anche dai tifosi, che nell’arco della stagione hanno più volte rimproverato alla squadra una certa lassità dal punto di vista del temperamento e dell’impegno sul rettangolo di gioco.

Da capire se l’arrivo di Conte coinciderà con una profonda opera di restyling nel parco giocatori: con ogni probabilità il tecnico chiederà come garanzia una certa autonomia nell’indirizzare le scelte del prossimo mercato, ma i conti – non solo quelli per compilare il bilancio - dovranno anche essere fatti con le possibili uscite. Tra cui quella di Mbappé (direzione Madrid) senza dimenticare i mal di pancia di un Messi che non ha evidentemente metabolizzato il trasferimento dalla “sua” Barcellona in una realtà tanto diversa come quella parigina, e persino le avance all’indirizzo di un Neymar oggetto dei desideri di più di un club, tra cui quel Newcastle intenzionato a inaugurare in maniera roboante la campagna di potenziamento, finanziata dal fondo arabo che ha rilevato la società. L’eventuale lista della spesa contemplerebbe comunque alcuni dei giocatori che Conte conosce meglio: si va da Lukaku, prossimo a lasciare il Chelsea, a Pogba che molti tabloid britannici danno già come sicuro partente.

Da Londra, sponda Tottenham, nessun feedback rilevante. Se non la precisazione che l’allenatore italiano ha un contratto stipulato con scadenza 2023, un po’ come Pochettino. Che, peraltro, potrebbe curiosamente tornare proprio sulla panchina degli Spurs, la squadra con cui ha addirittura sfiorato la vittoria in Champions. Un vero e proprio asse Parigi-Londra, con due convogli destinati ad incrociarsi per raggiungere le rispettive destinazioni concludendo prematuramente una love-story cominciata in due momenti diversi del 2021. Un arrocco di stampo scacchistico con reciproca soddisfazione ed il canonico “tutti vissero felici e contenti”. Ma solo a patto che sotto la Tour Eiffel arrivi la Champions, s’intende.