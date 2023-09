Chi è Antonio Nusa, il Neymar norvegese classe 2005 corteggiato dalla Premier

Non ci sono solo la devastante potenza di Haaland e la classe di Odegaard a costituire il patrimonio calcistico della Norvegia. Nell’elenco dei talenti a denominazione di origine controllata (sebbene in attesa di sbocciare del tutto), c’è anche un diciottenne attaccante che campione a tutto tondo ancora non è diventato, ma di certo lo è già per precocità. Il nome di Antonio Nusa proprio nuovo non è, nel panorama internazionale, visto che le sue prodezze hanno varcato i confini della sua nazione d’origine ma anche del Belgio, dove è attualmente domiciliato. E’ invece già evidenziato, da tempo, sui taccuini degli scout della Premier League, dove secondo i bene informati non dovrebbe tardare a sbarcare.

D’altronde, la 18enne promessa che veste la casacca del Club Brugge ha già mostrato, negli ultimi due anni, un potenziale notevole. Tale da farlo esordire con lo Stbaek nella massima serie norvegese ad appena sedici anni, e segnare la sua prima rete al Bodo/Glimt ad un mese esatto dal debutto (secondo giocatore più giovane nella storia della Serie A norvegese a terminare nel tabellino marcatori), a cui ha fatto seguito tre giorni più tardi la doppietta nella sua prima apparizione nell’undici iniziale, in occasione del match contro il Viking. Exploit che hanno spinto il Club Brugge a investire su di lui e portarlo in Belgio.

A primavera del 2022, dopo essere stato impiegato nella squadra junior, entra negli ultimi tre minuti del match valevole per i play-off e firma il gol della sicurezza nel 2-0 contro l’Union Saint-Gilloise, battendo il record di più giovane marcatore in assoluto del club che durava da quasi 50 anni. Da lì, incomincia la sua scalata, parallela a quella con le selezioni giovanili della Norvegia (ad oggi, 15 gettoni tra l’Under 16 e l’Under 21 con 5 gol all’attivo): all’alba della stagione 2022/2023 segna a settembre contro il Porto in Champions, divenendo il primo 2005 a segnare nella manifestazione continentale più importante, nella quale è secondo nella classifica dei marcatori più “baby” dietro al solo Ansu Fati del Barcellona. Chiuderà l’anno con poco meno di mille minuti in campo, partendo titolare solo sei volte, ma la strada è ormai tracciata: lo sa anche il Brugge, che respinge al mittente un prima offerta di oltre 20 milioni di euro fatta pervenire dal Chelsea.

Lo chiamano il “Neymar della Norvegia”, per la posizione in campo (esterno offensivo sinistro a piede invertito) ma anche per la sua attitudine a saltare l’uomo ed a vedere la porta. Come in questo avvio di stagione ha già fatto: due reti e due assist nelle prime sei di campionato, ma soprattutto subito in gol al debutto con la nazionale maggiore il 7 settembre, ad appena 11 minuti dal suo ingresso nel rettangolo di gioco, nell’amichevole di Oslo contro la Giordania. Non a caso, le big inglesi gli hanno già messo gli occhi addosso. Con la consapevolezza che la sua definitiva esplosione farà, sicuramente, lievitare il prezzo del suo cartellino.