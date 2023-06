Chi era Anwar Megbli, la giovane promessa del Livorno morta nell'incidente in scooter

Non ce l'ha fatta, Anwar Megbli. Il 18enne calciatore della juniores del Livorno, le cui condizioni erano apparse fin da subito disperate, è deceduto in seguito al tragico tamponamento tra il suo scooter, sul quale viaggiava anche un suo amico, tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno, e un'auto nella mattina di domenica 4 giugno sulla variante Aurelia tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio comunale di Castagneto Carducci. "No, non si può morire a 18 anni", lo sgomento espresso attraverso i propri canali social dal club amaranto.

Chi era Anwar Megbli

Nato a Livorno nel marzo del 2005, Anwar Megbli, di origini marocchine e residente a Rosignano Solvay, coltiva fin da bambino una passione spasmodica per il calcio. Inizia così a giocare da giovanissmo, prima nel Castiglioncello e poi negli allievi del Cecina. Maglia, quest'ultima, con la quale si mette particolarmente in luce, catturando l'interesse della Pro Livorno Sorgenti che lo vuole presto con sé. L'ascesa di Anwar, trequartista dal dribbling facile e dotato di un piede sinistro capace di disegnare parabole sempre insidiose per gli avversari, non finisce però qui. Sì, perché l'italomarocchino, all'alba della stagione appena terminata, entra a far parte della juniores del Livorno, club militante nel campionato di serie D. E in più di un'occasione viene aggregato anche alla prima squadra, senza però mai debuttare in campo.

Il suo contributo, tuttavia, è fondamentale proprio con la juniores. Anwar, infatti, è tra i protagonisti dell'ottima stagione disputata dai giovani amaranto, che chiudono il campionato al quarto posto. E l'eclettico fantasista, capace, all'occorrenza, di giocare anche da seconda punta ed abilissimo nel mandare in porta i compagni di squadra, è tra i punti fermi della formazione allenata da Mirco Brilli anche nei playoff, dove l'avventura della sua squadra si chiude in finale con la sconfitta contro il Prato.

Tutto, insomma, faceva presagire ad un futuro roseo per questo ragazzo che, del calcio, aveva fatto più di un semplice sport. Prima della mattina di domenica 4 giugno, prima di quel tragico schianto che lo ha strappato ad una vita che, ancora, aveva tanto da donargli. Perché no, non si può morire a 18 anni.