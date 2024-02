Ha un profilo su un app di incontri, il Besiktas lo licenzia: l’assurda storia di Emirhan Delibas

Tutta colpa di un app. Sembra essere questa la causa del divorzio tra Emirhan Delibas ed il Besiktas, stando alle indiscrezioni riportate dal media turco Aydinlik. Tutto nasce dalla scoperta fatta dal alcuni tifosi della presenza del calciatore bianconero in una applicazione di incontri, nella cui gallery del profilo era anche presente una foto che lo ritraeva con la casacca del club, militante nel massimo campionato della Turchia. Molte le critiche ricevute da Delibas nei vari commenti, anche su altri social: la notizia, giunta alla dirigenza di Istambul, ha avuto come conseguenza uno stringato comunicato stampa nel quale veniva ratificata la conclusione del contratto con il tesserato. La storia non sembra terminare qui, visto che il centrocampista ha respinto ogni addebito parlando di un account falso (nel quale figura anche un’età diversa, 24 anni anziché 21) e rimarcando il grande attaccamento ai colori della società, ma a quanto sembra il Besiktas non pare proprio intenzionato a tornare sui suoi passi.

​Chi è Emirhan Delibaş

Ventuno anni da poco più di un mese, Delibaş ha attirato su di sé l’attenzione da giovanissimo, come capitano della squadra Under 12 del Besiktas, quando in un incontro con i pari età dello Sporting Lisbona ha realizzato una rete rilanciata sul profilo Instagram da Arda Turan (ex colonna di Galatasaray ed Atletico Madrid) e finita sulle colonne della testata inglese Mirror, che lo ha definito “Il Cristiano Ronaldo turco”. Si è poi messo in luce nel campionato 2021/22, nella selezione under 19 del club di Istambul con cui ha concluso brillantemente la stagione realizzando 14 reti e sfornando quattro assist, tanto da meritarsi anche la chiamata della nazionale giovanile turca. Schierato come esterno d’attacco, ma in grado anche di agire in una posizione più centrale, ha avito poche occasioni di ritagliarsi spazio negli ultimi due tornei, trascorsi prima in prestito nel Göztepe (militante nella serie cadetta turca) e quindi nella prima squadra del Besiktas, dove è rientrato la scorsa estate. Poi la separazione dalla società bianconera, e l’inserimento nella lista dei giocatori attualmente svincolati.