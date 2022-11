Apple vuole comprare il Manchester United: i dollari di Tim Cook a un passo dai Red Devils

Apple vuole acquistare il Manchester United. Ne sono particolarmente convinti Oltre Manica dove sia il The Times che il più locale Manchester Evening News, riportano la notizia. La famiglia Glazer, proprietaria della squadra inglese da 17 anni, sono molto interessati a futuri investitori e hanno ufficialmente annunciato, da alcuni giorni, che la squadra è in vendita.

Per il Daily Star, Apple è già in trattativa e Tim Cook, l'amministratore delegato, è pronto a offrire 5,8 miliardi di dollari. Dollari che renderebbero i Red Devils una delle squadre più ricche del mondo.

Oltre ai fan britannici, infatti, i Red Devils hanno moltissimi tifosi in Asia, in Medio Oriente, in Africa, negli Stati Uniti e in Cina. Un eventuale acquisto da parte di Apple riuscirebbe a riaccendere la passione dei tifosi, insofferenti verso l’attuale proprietà e a garantire gli investimenti necessari all’ormai vecchio stadio Old Trafford.