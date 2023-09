Mancini stecca alla prima con l'Arabia Saudita

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell'Arabia Saudita. L'ex Commissario Tecnico degli azzurri dopo un'infinità di polemiche per l'addio all'Italia, ha iniziato a lavorare con il nuovo gruppo è oggi ha esordito, anche se in amichevole, contro il Costa Rica. La sfida è andata in scena al St.James's Park di Newcastle (il club della città è di proprietà del fondo saudita PIF) in un clima non proprio di festa con spalti semivuoti e una certa diffidenza, oltre che qualche polemica.

L'Arabia Saudita di Mancini perde con il Costa Rica

Il fischio d'inizio della sfida non ha reso migliore le cose per Roberto Mancini che ha visto in suoi giocatori travolti dai centroamericani capaci di andare subito in gol al 12' con Calvo e poi ripetersi al 32' con Ugalde. La sfida è praticamente già indirizzata, nella ripresa l'Arabia Saudita accorcia le distanze co Al Bulayji prima di essere di nuovo infilata da Leal per il 3-1 finale.

Esordio con sconfitta quindi per Roberto Mancini che tornerà in panchina per guidare la sua nuova squadra in un'altra amichevole tra quattro giorni con la Corea del Sud. La prima gara da tre punti sarà quella contro la Giordania del 21 novembre valida per la qualificazione a prossimi Mondiale. A gennaio il test più importante con la Coppa d'Asia che vedrà l'Arabia Saudita impegnata nella Coppa d'Asia inserita in un girone con Oman, Kyrgyztsan e Thailandia.