Maria Sole Ferrieri Caputi, chi è il primo fischietto “rosa” della Serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi è pronta a scrivere una pagina di storia del calcio italiano. Secondo alcune indiscrezioni sarà lei il primo arbitro donna nel massimo campionato, l’investitura è pronta e il fischietto livornese scenderà in campo a partire dalla prossima stagione.

La giovane toscana arriva così al punto più alto della sua carriera, un obiettivo che si era posta tempo fa, come aveva rivelato in una lunga intervista a Livornotoday. Ora il traguardo è vicino, lo stesso numero uno dell’AIA Franco Trentalange ha ammesso ieri ai margini di una riunione che i tempi sono maturi, aggiungendo però una frase molto significativa: “La scelta sarà per merito e non per privilegio”.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

E di meriti Maria Sole Ferrieri Caputi, 32 anni, ne ha davvero tanti. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti e la sua carriera parla nettamente a suo favore. Entrata nel mondo dei campionati professionistici nel 2020 dopo molte stagioni in D, è stata la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Coppa Italia, in Cagliari-Cittadella, solo un anno dopo. Ferrieri Caputi però non si ferma, nella stessa stagione la accoglie anche la Serie B dove scende in campo ancora con i veneti nella sfida con la Spal, in questo caso è la seconda donna ad arbitrare in cadetteria.

Ora la grande sfida, il palcoscenico più bello e difficile, un bel segnale per un mondo, quello delle giacchette nere, che sta attraversando un periodo di crisi. Tanti sono infatti i giovani che si allontanano dal fischietto anche a causa del trattamento che gli viene riservato sui campi minori. Un'emorragia da fermare e un segnale di inclusione potrebbe essere una spinta in più per ridare speranza a tutti coloro che hanno abbandonato i propri sogni. Maria Sole Ferrieri Caputi non lo ha fatto e adesso è pronta a scrivere la storia del calcio italiano.