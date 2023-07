Chi è Arda Güler, diciottenne taleno turco acquistato dal Real Madrid

Diciannove minuti dal suo ingresso in campo: palla sul vertice dell’area, tiro a giro impeccabile e palla sotto il sette per il 2-0 con cui la Turchia, nel match contro il Galles valevole per la qualificazione ai prossimi campionati europei, mette al sicuro il successo. Quello segnato da Arda Güler è un gol che, insieme, racchiude molteplici significati, oltre a permettere al baby talento di Ankara di prendersi il primo posto nella graduatoria dei marcatori più giovani (a 18 anni e 114 giorni) nella storia della nazionale turca. Spiega innanzitutto il motivo della fila davanti alla porta del Fenerbahce, suo club di appartenenza, ingrossatasi ad onor del vero ben prima di quel 19 giugno caratterizzato dalla prodezza con la casacca dei “Sultani”, peraltro indossata la prima volta addirittura a novembre 2022.

Ma la rete coi gallesi nient’altro è che una stella filante particolarmente luminosa di un fuoco d’artificio già esploso nel cielo della Süper Lig, come delle competizioni continentali. Nella sponda gialloblù di Istambul lo avevano capito già da un po’: un classe 2005 che nell’Under 19 del club, in poco meno di un anno solare – da marzo 2021 a febbraio 2022 – distilla calcio confezionando tredici assist e timbrando 14 volte il cartellino in trenta apparizioni qualcosa di speciale lo deve avere per forza. Il regalo che accompagna la torta con 17 candeline – con due settimane di anticipo sul calendario – è l’esordio in prima squadra, dove viene centellinato, come argutamente si fa per non abbrustolire sotto il sole dei grandi la pelle delicata di un talento in erba. Però, Arda non sta a guardare: né in quella stagione, conclusa con 278 nella casella del minutaggio condito da tre gol e tre assist, e nemmeno in quella successiva dove a crescere è l’impiego sul rettangolo di gioco in Süper Lig (903’, 4 gol ed altrettanti assist) e si materializza anche l’esordio in Europa League. Palcoscenico in cui si prende il proscennio al quarto gettone di presenza, quando stende la Dinamo Kiev realizzando l’1-0 e servendo Arão per il raddoppio.

Non è un gigante coi suoi 176 centimetri di altezza, né particolarmente muscolato, ma quella leggerezza nei movimenti e la naturalezza con cui fa sembrare facili le giocate più complesse non ci mettono molto a moltiplicare il numero degli estimatori. Mezza Premier si fionda su di lui, in Serie A il Milan ci prova ma alla fine il braccio di ferro è nel derby iberico tra Real e Barça. Vinto dai primi, che aumentano ulteriormente il parco giocatori Under con una promessa che può fungere da preziosa alternativa sia sulla trequarti, per la sua attitudine all’assist, sia come esterno d’attacco – meglio sul versante destro – per la rapidità nell’uno contro uno. Forse meno spendibile in un centrocampo che lo obbligherebbe a competenze di natura difensiva, ma non è difficile immaginare un tentativo di riciclarlo in play sulla mediana, percorso intrapreso con successo da tanti rifinitori che hanno arretrato il loro raggio d’azione. Nell’estate 2023, dopo Bellingham c’è Arda Güler: 38 anni in due ed un nuovo corso che non è difficile immaginare all’insegna delle soddisfazioni.