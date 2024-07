Arezzo, Bianchi in prestito alla Casertana. Gomez, Ogunseye e Magrassi per l'attacco

Il centrocampista ceduto in prestito con diritto di riscatto per i campani. Lescano resta alla Triestina, Parigi ha firmato con il Rimini. Nella lista del ds Cutolo più nomi per il reparto avanzato