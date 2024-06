L'Arezzo saluta Castiglia: "Grazie per questi due anni"

Ufficiale l'addio con Luca Castiglia. Lo ha annunciato stamani la Ss Arezzo per voce del direttore sportivo Nello Cutolo. Castiglia, classe '89, ha il contratto in scadenza. Nelle sue due stagioni amaranto ha collezionato 46 presenze di campionato (32 in D, 14 in C) e 8 gol. “Abbiamo fatto a Luca una proposta di accordo biennale nel ruolo di collaboratore tecnico...