L'Arezzo vuole tenere Renzi. Lescano e Gomez per l'attacco, piace anche Butic

C'è anche Karlo Butic (1998) tra i nomi degli attaccanti che sta sondando l'Arezzo. Queste le indiscrezioni che arrivano da radio mercato. Butic è una vecchia conoscenza visto che in amaranto ha già giocato nella seconda parte della stagione 2018/19, quando era ventenne e mise insieme solo 6 presenze (3 in campionato, 3 ai playoff) a causa degli infortuni che lo tormentavano in quel periodo...