Argentina campione, esplode la festa in tutta Italia: le foto

L'Argentina è campione del mondo di calcio per la terza volta nella sua storia, e la festa esplode in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Le piazze di diverse città italiane sono infatti invase da tifosi argentini con addosso i colori dell'albiceleste, il bianco e l'azzurro. Le feste dureranno ore. Immediatamente dopo l'ultimo rigore, che ha decretato la vittoria dei Mondiali 2022 in Qatar, gli argentini si sono riversati per le strade delle città italiane, soprattutto a Napoli dove i successi di Lionel Messi si legano alla memoria delle imprese di Diego Armando Maradona.

La festa a Roma

I fan dell'Albiceleste hanno letteralmente inondato Piazza Venezia, a Roma: cori, bandiere, gioia e atmosfera festante davanti al Vittoriano, in una piazza totalmente gremita. "Dibu! Dibu!", acclama la folla, invocando il soprannome del portiere dell'Argentina Emiliano Martinez, protagonista di una parata sul rigore di Coman e, ai supplementari, vero e proprio 'salvatore' della squadra con una strepitosa parata su Kolo Muani.

La festa albiceleste a Napoli: Messi nel segno di Maradona

In centinaia a seguire la partita, tra boati e brusii di delusione, poi l'esultanza incontenibile nel cuore di Napoli per il successo ai Mondiali dell'Argentina, la nazionale che all'ombra del Vesuvio si ama nel nome di Diego Armando Maradona. La festa è scattata nello slargo dei Quartieri Spagnoli ormai diventato Largo Maradona, dove una folla straripante ha esultato alla vittoria ai rigori di Messi e compagni.

In questa festa i napoletani si sentono calcisticamente argentini, ma è anche la festa degli argentini di Napoli che hanno scelto i Quartieri per la festa davanti al grande ritratto di Maradona. Cori per Diego, e per Messi. E anche centinaia di bandiere, di giovani con la maglia dell'Argentina, con quella del Napoli e anche con quella del Boca Juniors, una delle squadre di Maradona. La folla in festa dopo i rigori ha invaso una buona parte dei Quartieri Spagnoli, mischiandosi ai turisti che stasera hanno sentito i cori per l'Argentina e per l'ex asso azzurro intonati a tutto volume dalle casse acustiche dei bar. Polizia e carabinieri sono intervenuti per garantire l'ordine pubblico costituendo un senso unico tra i vicoli per consentire l'omaggio al ritratto di Diego e uno svolgimento ordinato della festa che andrà avanti per tutta la sera tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli.