Argentina-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Sarà Argentina-Canada la prima semifinale della Coppa America 2024. L'Albiceleste, nei quarti, ha avuto la meglio sull'Ecuador ai calci di rigore dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari, mentre i canadesi, sempre dal dischetto (1-1 al 120'), hanno battuto il Venezuela. Il pronostico, sulla carta, pende tutto dalla parte di Messi e compagni, ma gli uomini di Marsch vogliono continuare a stupire cercando l'accesso alla finalissima, dove la vincente della sfida affronterà una tra Uruguay e Colombia.

Argentina-Canada, le scelte di Scaloni

Scaloni, per la semifinale contro il Canada, si affiderà al consueto 4-3-3, con Lautaro Martinez ed Alvarez a contendersi una maglia per completare il tridente offensivo con Messi e Nico Gonzalez. In cabina di regia Fernandez, affiancato ai suoi lati da De Paul e Mac Allister. Al centro della difesa Romero e Lisandro Martinez, con Molina e Tagliafico sulle corsie esterne.

Argentina-Canada, le scelte di Marsch

Marsch, dall'altra parte, punterà sul 4-2-3-1, con David, Shaffelburg e Laryea ad agire alle spalle di Larin. In mezzo al campo Osorio ed Eustaquio, mentre la linea difensiva sarà formata da Johnston, Bombito, Cornelius e Davies. In porta Crepeau.

Argentina-Canada, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez, Nico Gonzalez. Ct. Scaloni

Canada (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Eustaquio, Osorio; David, Shaffelburg, Laryea; Larin. Ct Marsch

Argentina-Canada, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Argentina-Canada, in programma mercoledì 10 luglio alle 2 italiane a East Rutherford, negli Stati Uniti, sarà visibile gratuitamente in diretta su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà inoltre visibile in streaming anche su Mola TV attraverso l'app su una smart tv compatibile.