Argentina-Canada, probabili formazioni e dove vedere la partita in TV

La super Argentina ancora una volta guidata da Leo Messi e reduce dal successo al Mondiale, sfida il Canada nella gara inaugurale della Coppa America. La formazione biancorossa è all'esordio assoluto nella competizione e cercherà l'impresa a due passi da casa visto che le gare si giocheranno negli Stati Uniti. Ovviamente i favori dei pronostici sono tutti per l'Albiceleste che spera nel bis essendo campione in carica con la solita lunga lista di campioni. La gara è in programma alle 2 di notte italiane e apre il gruppo in cui sono presenti anche Cile e Canada.

Argentina-Canada, le scelte di Scaloni

L'Argentina dovrebbe partire con il classico 4-3-3 e con Lautaro Martinez in campo dal primo minuto, l'attaccante dell'Inter dovrebbe aver battut la concorrenza per giocare tra Nico Gonzalez, insidiato da Valentin Carboni, e Messi. Per il resto pochi cmabi rispetto al Mondiale e due ex giocatori della nostra Serie A come De Paul e Romero.

Argentina-Canada, le scelte di Marsch

Per il Canada occhi tutti puntati sul gioiellino offensivo Jonathan David, inseguito da tantissimi club europei, italiani compresi. Sarà la punta di diamante della squadra e avrà vicino nel 4-4-2 Larin. Esterno a destra nel centrocampo partirà titolare l'interista Buchanan con Eustaquio, Koné e Hoilett a chiudere la mediana.

Argentina-Canada, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Acuña; Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Ct: Scaloni

Canada (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquio, Koné, Hoilett; David, Larin. Ct: Marsch

Dove vedere Argentina-Canada in diretta tv e streaming?

La sfida sarà trasmessa in Italia da Sportitalia sia in Tv sul digitale terrestre, sia in streaming sul sito ufficiale dell'emittente. Non ci sarà bisogno di nessun abbonamento, la gara sarà infatti in chiaro e visibile da tutti a partire dalle 2 del mattino.