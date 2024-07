Argentina-Colombia, probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa America in tv

L'Argentina per continuare a dominare il calcio mondiale, la Colombia per crescere ancora e mettere il punto esclamativo su un periodo straordinario che la vede imbattuta ormai dal lontano 2022. Si presentano in campo le due formazioni che hanno fatto meglio durante il torneo, entrambe sono imbattute e soprattutto i cafeteros hanno giocato un bel calcio. Scaloni punta al terzo titolo di fila dopo l'ultima Coppa America e il Mondiale in Qatar, per la Colombia sarebbe il secondo storico successo dopo quello del 2001.

Argentina-Colombia, le scelte di Scaloni

Solito dubbio della vigilia per Scaloni che deve scegliere il centravanti da affiancare a Messi, in pole position c'è Alvarez in rete in semifinale, con Lautaro Martinez che proverà comunque a strappargli la maglia da titolare. Per il resto l'undici è fatto, a chiudere il tridente sarà Di Maria, in mediana i muscoli di De Paul, le geometrie di Fernandez e le discese di Mac Allister, in difesa spazio alla coppia Romero-Martinez davanti al Dibu Martinez.

Argentina-Colombia, le scelte di Lorenzo

Problem in difesa per la Colombia che non potrà contare su Munoz, esterno destro difensivo che in questa Coppa America ha già segnato due reti. Da capire se riuscirà a recuperare Rios uscito malconcio contro l'Uruguay. Il centrocampista dovrebbe farcela e giocare al fianco di Lerma in difesa invece si scalda Santiago Arias. Per il resto nessun cambio, il fenomenale James Rodriguez di questa Coppa America giocherà alle spalle del centravanti Cordoba, sugli esterni spazio a Arias e Diaz.

Argentina-Colombia, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Julian Alvarez.

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Santiago Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica; Lerma, Rios; Jhon Arias, James Rodriguez, Diaz; Cordoba

Dove vedere Argentina-Colombia in diretta tv e streaming

La finale di Coppa America in programma questa notte alle 2 italiane tra Argentina e Colombia sarà trasmessa in diretta tv gratis da Sportitalia sul digitale terrestre, per lo streaming sarà attivo il servizio sul sito ufficiale dell'emittente.