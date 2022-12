Argentina-Croazia, i tre duelli che decideranno il match

Una semifinale tutta da vivere, quella che, al Lusail Iconic Stadium, opporrà l'Argentina di Lionel Messi alla Croazia di Luka Modric. In campo, in una sfida ad alta tensione, ci sarà un ricchissimo tasso tecnico, con una gara che si preannuncia all'insegna dell'equilibrio. A fare la differenza, probabilmente, saranno gli episodi ed i duelli individuali: vediamo quali potrebbero decidere l'esito del match.

Messi contro Gvardiol

Un Mondiale, probabilmente l'ultimo della sua carriera, che Lionel Messi sta vivendo da protagonista. La Pulce, fin qui, ha già segnato ben quattro reti, soltanto una meno del capocannoniere Mbappé, e sta facendo da vero e proprio trascinatore ad una squadra, quella argentina, che si affida alle sue giocate per tentare di tornare sul tetto del mondo 36 anni dopo l'ultima volta. A limitare il fuoriclasse del Paris Saint-Germain dovrà pensarci, sulla sponda croata, Gvardiol, uno dei migliori difensori, se non il migliore in assoluto, di questi Mondiali. Al giocatore del Lipsia, già leader della retroguardia della formazione di Dalic malgrado la giovane età, spetterà il compito di bloccare il genio argentino.

Perisic contro Molina

Uno dei punti di forza della Croazia è il sempreverde Ivan Perisic, che non sembra accusare il passare degli anni. L'esterno del Tottenham, con le sue incursioni, è sempre una minaccia per le difese avversaria. Dalla sua parte dovrebbe incrociare i tacchetti con Molina, terzino dell'Atletico Madrid che in Italia abbiamo imparato a conoscere con la maglia dell'Udinese. Un duello che sarà fatto di corsa, intensità e cattiveria agonistica.

Fernandez contro Brozovic

In questo caso, probabilmente, si tratterà di un duello a distanza, dato che sia Fernandez che Brozovic agiranno da registi delle rispettive squadre. L'argentino è una delle rivelazioni di questo Mondiale riuscendo a guadagnarsi la vetrina malgrado i soli 21 anni di età, mentre il croato è ormai un veterano ai massimi livelli. Due uomini chiave, rispettivamente, per Argentina e Croazia: dalle loro prestazioni passerà buona parte dell'esito finale della sfida.