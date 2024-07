Argentina-Ecuador, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Prendono il via i quarti di finale della Coppa America 2024. Ad aprire il programma, venerdì 5 luglio alle 3 italiane, sarà Argentina-Ecuador. L'Albiceleste campione del mondo in carica ha chiuso il girone A a punteggio pieno battendo Canada, Cile e Perù, mentre gli uomini di Sanchez hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta chiudendo in seconda posizione il gruppo B con i suoi 4 punti. Chi passerà il turno in semifinale affronterà poi la vincente di Venezuela-Canada.

Argentina-Ecuador, le scelte di Scaloni

Scaloni, per il quarto di finale contro l'Ecuador, si affiderà al consueto 4-3-3, con Messi, regolarmente a disposizione, che completerà il reparto offensivo insieme a Di Maria ed uno tra Alvarez e Lautaro Martinez. A centrocampo Paredes in cabina di regia con De Paul e Mac Allister ad agire da mezzali, in difesa Romero e Otamendi a comporre la coppia centrale con Molina e Acuna sulle corsie esterne. Tra i pali il "Dibu" Martinez.

Argentina-Ecuador, le scelte di Sanchez

Sanchez, dall'altra parte, si affiderà al classico 4-4-2, con Rodriguez e Valencia a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Franco e Caicedo con Paez e Sarmiento sulle corsie esterne, linea difensiva formata da Preciado, Torres, Pacho e Hincapié. In porta Dominguez.

Argentina-Ecuador, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

Ecuador (4-4-2): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Paez, Franco, Caicedo, Sarmiento; Rodriguez, Valencia. Ct. Sanchez

Argentina-Ecuador, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Argentina-Ecuador, in programma venerdì 5 luglio alle 3 italiane e valevole per i quarti di finale della Coppa America 2024, sarà visibile gratuitamente in diretta su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà inoltre visibile in streaming anche su Mola TV attraverso l'app su una smart tv compatibile.