Argentina-Francia, in finale un derby... spagnolo

Da una parte l'Argentina di Lionel Messi, che sogna il ritorno sul tetto del mondo 36 anni dopo l'ultima volta, dall'altra la Francia di Kylian Mbappé, che spera in quello che sarebbe un clamoroso bis (ed il terzo titolo in assoluto) dopo il trionfo di Russia 2018. Sarà una finale ricca di fascino, quella che domenica 18 dicembre, al Lusail Stadium alle 16 italiane, metterà in palio la Coppa del Mondo 2022. Tantissimi i talenti in campo, forse più dalla parte transalpina che su quella sudamericana, con l'Albiceleste che però, da parte sua, potrà contare sulla coesione di un gruppo chiuso come un pugno attorno al suo capitano.

Francia-Argentina, in campo domina la Liga

Tanti dei protagonisti della finalissima, inoltre, si conoscono bene tra loro. Tra i convocati delle due squadre, infatti, ben sedici giocano nella Liga Spagnola: quattro nell'Atletico Madrid (Molina, De Paul, Correa e Griezmann), tre nel Real Madrid (Tchouameni, Camavinga e Benzema, quest'ultimo rimasto nell'elenco dei convocati malgrado l'infortunio) e nel Siviglia (Acuna, Montiel e Gomez), due nel Betis (Pezzella e Rodriguez), nel Villarreal (Rulli e Foyth) e nel Barcellona (Dembelé e Koundé). A livello di club, invece, le squadre più rappresentate sono l'Atletico Madrid ed il Bayern Monaco: i tedeschi, come gli spagnoli, hanno quattro convocati, tutti però tra i transalpini (Pavard, Upamecano, Coman e Lucas Hernandez).

Per quanto riguarda la nostra serie A, invece, sono quattro le squadre ancora rappresentate: la Juventus, che ha ben tre finalisti (Paredes e Di Maria nell'Argentina, Rabiot nella Francia), Milan (i francesi Giroud e Theo Hernandez), Inter (l'argentino Lautaro Martinez) e Roma (l'argentino Paulo Dybala).