Francia-Argentina, la petizione per far rigiocare la finale dei Mondiali

È stata, forse, la finale dei Mondiali più bella della storia, quella giocata domenica 18 dicembre al Lusail Stadium in Qatar. Una sfida in cui è successo di tutto, terminata 2-2 al 90' e 3-3 ai tempi supplementari, con l'Argentina di Lionel Messi che ha avuto la meglio sulla Francia di Kylian Mbappé soltanto ai calci di rigore. Una finale, però, che i transalpini vorrebbero rigiocare, tanto da aver lanciato una vera e propria petizione che, nel giro di poche ore, ha già raccolto oltre 191mila firme. Il motivo? L'arbitraggio di Szymon Marciniak, che, secondo i francesi, avrebbe indirizzato la gara in favore dell'Albiceleste.

Numerosi gli episodi contestati in Francia, a partire da quello che, nel corso del primo tempo, ha permesso a Messi di sbloccare il risultato dal dischetto: secondo i transalpini, infatti, non c'era il fallo di Dembelé su Di Maria, sanzionato da Marciniak con il rigore. Altro episodio discusso quello che, nel finale dei tempi regolamentari, ha portato al giallo per simulazione Thuram: secondo i francesi, in quest'occasione c'erano invece gli estremi per il penalty. Infine anche la rete del 3-2 segnata da Messi nel corso dei tempi supplementari ha scatenato polemiche, in quanto, ancor prima che il pallone entrasse in porta, alcuni giocatori dell'Argentina erano già in campo per esultare: comportamento proibito da regolamento e che quindi, sostengono in Francia, avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol. Tre episodi che hanno dato il via alla petizione lanciata sul sito MesOpinions per far rigiocare la partita, che però, tuttavia, non potrà mai essere accolta. Ed il titolo di campione del mondo rimarrà nelle mani degli argentini, con buona pace dei francesi.