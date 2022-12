Argentina-Francia, i precedenti ai Mondiali

Sarà Argentina-Francia la finale dei Mondiali 2022. I transalpini, con la vittoria per 2-0 con il Marocco, hanno raggiunto nell'ultimo atto del torneo l'Albiceleste, che si era sbarazzata con un secco 3-0 della Croazia. Una gara che promette spettacolo, data la presenza in campo di un elevato tasso tecnico e, soprattutto, di due fuoriclasse assoluti come Lionel Messi e Kylian Mbappé. Per la Francia è la seconda finale consecutiva dopo quella del 2018, quando gli uomini di Deschamps conquistarono il titolo di campioni del mondo battendo per 4-2 la Croazia, mentre per l'Argentina l'ultima presenza nella finalissima risale a otto anni fa, quando si arrese ai tempi supplementari per 1-0 alla Germania (decisivo il gol di Mario Gotze). In totale, per i transalpini, quella di domenica 18 dicembre sarà la quarta finale mondiale della loro storia (in precedenza due vittorie ed una sconfitta), mentre per l'Albiceleste sarà la sesta (fino ad oggi due vittorie e tre ko).

Argentina-Francia, finale inedita: i precedenti tra le due Nazionali ai Mondiali

Argentina-Francia sarà una finale inedita nella storia dei Mondiali. Le due formazioni, nella storia della Coppa del Mondo, si sono fin qui affrontate per tre volte, ma mai, appunto, nell'ultimo atto del torneo. Il primo precedente risale al 1930, quando, nella fase a gironi, i sudamericani superarono i francesi per 1-0 grazie alla rete di Monti a dieci minuti dal termine della sfida. Sempre nella fase a gironi le due Nazionali si sono ritrovate l'una di fronte all'altra nel 1978 ed anche in questo caso fu l'Albiceleste ad avere la meglio, superando i transalpini per 2-1 con le reti di Passarella e Luque (vano, per la Francia, il momento pareggio di Platini).

L'ultimo precedente in una fase finale della Coppa del Mondo tra le due squadre, invece, risale ad appena 4 anni fa, quando le due formazioni si sono incrociate agli ottavi di finale. Ad avere la meglio, in quel caso, fu la Francia, che si impose per 4-3 al termine di un match rocambolesco: i transalpini, dopo essersi portati in vantaggio con un rigore trasformato da Griezmann, subirono il sorpasso argentino firmato da Di Maria e Mercado, prima di ribaltare a loro volta le sorti dell'incontro con Pavard e la doppietta di Mbappé. Inutile, per i sudamericani, la rete in pieno recupero di Aguero.