Argentina-Francia, il pronostico: chi vincerà la finale dei Mondiali?

Saranno Argentina e Francia le due Nazionali a giocarsi la finalissima dei Mondiali 2022. L'Albiceleste è giunta all'ultimo atto del torneo superando per 3-0 la Croazia, mentre i transalpini, in semifinale, hanno battuto per 2-0 la rivelazione Marocco. Entrambe le squadre andranno a caccia del terzo titolo della loro storia: i sudamericani hanno trionfato nel 1978 e nel 1986, mentre i Bleus hanno vinto le edizioni 1998 e 2018. Una finale inedita quella tra Argentina e Francia, che, fino ad ora, si erano incrociate soltanto tre volte nella fase finale di una coppa del mondo: nel 1930 e nel 1978 nella fase a gironi (vittoria in entrambi i casi per l'Albiceleste) e nel 2018 agli ottavi (successo transalpino).

Argentina, il cammino fino alla finale

Un Mondiale che, per l'Argentina, era iniziato in salita. Gli uomini di Scaloni, all'esordio, erano infatti stati clamorosamente battuti dall'Arabia Saudita, capace di imporsi in rimonta per 2-1. Da quel momento, tuttavia, per Messi e compagni sono arrivati soltanto sorrisi: 2-0 contro Messico e Polonia nella fase a gironi, chiusa al primo posto, 2-1 con l'Australia agli ottavi, 4-3 dopo i calci di rigore ai quarti contro l'Olanda (2-2 al termine di tempi regolamentari e supplementari) e 3-0 con la Croazia in semifinale. Un rendimento in crescita, quello offerto dall'Albiceleste, trascinata, in particolare, da un super Lionel Messi, che mai come stavolta si è caricato sulle spalle l'intera squadra.

Francia, il cammino fino alla finale

Un cammino quasi netto, quello invece della Francia. La formazione di Deschamps ha iniziato al meglio il torneo battendo per 4-1 in rimonta l'Australia, successo che i transalpini hanno bissato con il 2-1 alla Danimarca. Nella terza giornata della fase a gironi, a qualificazione già acquisita, è invece arrivato il ko (indolore) per 1-0 contro la Tunisia. Agli ottavi vittoria per 3-1 contro la Polonia, ai quarti la sofferta affermazione per 2-1 con l'Inghilterra (con Kane che ha fallito nel finale il rigore del pari per i Tre Leoni) ed in semifinale il successo per 2-0 contro il Marocco.

Argentina-Francia, il pronostico

Come ogni finale che si rispetti, anche la sfida Argentina-Francia si presenta dal pronostico incertissimo. L'Argentina, dalla sua, potrà contare su un Lionel Messi in condizione psicofisica straripante, con la Pulce fortemente determinata a conquistare il suo primo titolo mondiale per incidere a fuoco il proprio nome nella storia. Dal punto di vista della qualità complessiva, tuttavia, la Francia, malgrado le numerose assenze che hanno falcidiato la rosa di Deschamps già prima dell'arrivo in Qatar, sembra avere qualcosa in più e potrà contare sui guizzi di un Kylian Mbappé a tratti incontenibile. Fare il bis (la Francia ha già trionfato nel 2018) è da sempre difficile, come insegna la storia, ma i transalpini hanno nel proprio mazzo le carte per compiere l'impresa. Ecco perché, per noi, una leggera preferenza va proprio alla Francia.

Chi vince: Argentina 45%, Francia 55%