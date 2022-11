Argentina-Messico, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali in Qatar con occhi tutti puntati su Argentina-Messico di lunedì 28 novembre alle 20. Messi e compagni hanno già le spalle al muro, devono vincere e cancellare l'onta del ko contro l'Arabia Saudita all'esordio. Non è però solo una questione di orgoglio, senza il successo infatti lo spettro dell'eliminazione al primo turno come nel 2002 diventerebbe qualcosa di più di un semplice incubo. Il Messico non è però un cliente facile, nello 0-0 con la Polonia, nonostante l'eroe sia stato Ochoa con il rigore parato a Lewandowski, i centramericani hanno giocato una gara migliore rispetto agli avversari.

Argentina-Messico: le scelte di Scaloni

Cambierà qualcosa Scaloni ma non sarà rivoluzione. Il Ct è stato aspramente critica per il ko con l'Arabia Saudita ma non rinnega tutte le sue scelte. In attacco fiducia a Lautaro Martinez, Messi e Di Maria, sostenuti questa volta da una mediana molto muscolare con De Paul e Fernandez al fianco di Paredes. Qualche cambio invece in difesa dove a sinistra torna Acuna per Tagliaifico, a destra va Montiel e non Molina e al centro ci sarà Lisando Martinez al posto di Romero.

Argentina-Messico le scelte di Gerardo Martin

Anche Gerardo Martino non dovrebbe cambiare molto rispetto all'esordio. Nel 4-3-3 in attacco ci saranno ancora Vega e Lazaro con Martin, preferito per la seconda volta di fila ad Jimenez. In porta l'eterno Ochoa non ha rivali, soprattutto dopo l'ottima prestazione con la Polonia.

Argentina-Messico: le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Fernandez; Messi, Lautaro, Di Maria.

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano.

Argentina-Messico: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match tra Argentina e Messco di lunedì 28 novembre alle 20 sarà trasmesso da Rai 1 in tv e da Raiplay in streaming. La teelcronaca sarà di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.