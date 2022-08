Braida vota ancora Milan: "Può aprire un ciclo"

Un blitz nella sua terra adottiva, la Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, prima di rituffarsi nel mare della serie A con la sua Cremonese, al lavoro per l'impresa di centrare la salvezza nella prossima stagione. Ariedo Braida ha fatto visita ieri mattina ai ragazzi dell’Union Fossacesia, il club di cui è presidente onorario, promosso per la prima volta nella sua storia in Eccellenza. L’ex direttore di Milan e Barcellona ha parlato in esclusiva a Today.it dei grigiorossi, che tornano nella massima serie dopo alcuni decenni di assenza. “La salvezza? Sarà un’impresa complicata: bisogna fare il possibile e l’impossibile per poter tentare di salvarsi. Ma è difficile. Avevamo dei ragazzi Under 21 che sono rientrati per fine prestito nei club di appartenenza. Le fondamenta della promozione ci sono venute a mancare. Dobbiamo ricrearne di nuove e mettere, mattoncino su mattoncino, le basi per ricostruire. La parola d’ordine è seminare, seminare, seminare, anche se non è facile. Il calcio oggi è sempre più complesso, e più sali di categoria e più aumentano le difficoltà”.



Non sembrano averne a Monza i suoi amici Berlusconi e Galliani… “Stanno facendo cose importanti, il Monza nella storia ci aveva provato diverse volte ad arrivare in A, ma non ci era mai riuscito. Con loro invece ci è riuscito in pochissimo tempo, non è un caso. Oltre a competenze e risorse, hanno tutti gli ingredienti per fare bene e scrivere pagine memorabili con il club brianzolo”.



Un occhio di riguardo per il “suo” Milan non manca mai: “L’ho visto in campo qualche giorno fa: sta crescendo molto bene. Con Pioli può aprire un ciclo? Ci sono tutte le componenti per fa sì che questo avvenga. Competenza, giocatori, allenatore, l’entusiasmo di uno scudetto vinto dopo parecchi anni. Credo che ci siano tutte le possibilità di mantenere il suo status attuale e per restare ai vertici: è la sua storia a dirlo”.