Calcioscommesse: Armando Izzo condannato a 5 anni per associazione camorristica e frode sportiva

Il difensore del Monza Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli. Gravi le accuse, al calciatore si contesta il concorso esterno in associazione camorristica e la frode sportiva.

La partita al centro dell'inchiesta è Modena-Avellino, disputata nel maggio 2014, quando il calciatore del Monza militava nelle fila della società irpina. Per il sostituto procuratore Izzo avrebbe accettato una somma di denaro da un clam camorrista per alterare il risultato della competizione sportiva.

Come si è svolta la corruzione secondo i PM

Secondo le ricostruzione della procura i fratelli Antonio e Umberto Accurso (vertici del clan Vanella Grassi), prima utilizzando come intermediario Salvatore Russo, e poi direttamente, avrebbero promesso e poi fatto avere un'ingente somma di denaro, 30mila euro, al giocatore Francesco Millesi, consegnata dal collega Luca Pini, per corrompere altri calciatori dell'Avellino.

Sempre secondo la Procura, Millesi avrebbe così esercitato la sua influenza su altri giocatori dell'Avellino per favorire la rete del Modena. Per gli inquirenti Antonio Accurso, per conto del clan, scommise ben 400mila euro sulla rete realizzata dalla squadra che giocava in casa (il Modena), guadagnandone 60mila. La partita si chiuse con il risultato di 1 a 0 per gli emiliani.

Armando Izzo vrebbe accettato, a sua volta, la promessa di una somma di denaro, scrive il pm nei capi d'accusa "quale compenso al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione predetta". L'illecito sarebbe stato stipulato tre giorni prima dell'incontro, mentre Izzo è stato invece assolti dall'accusa di corruzione per un altro match, Avellino Reggina giocatosi il 25 maggio del 2104.

Ora sono attese le contromosse del calciatore che potrà difendersi dalle accuse sperando di ribaltare la sentenza pronunciata dalla sesta penale del Tribunale di Napoli.