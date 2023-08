Inter, come giocherà con Arnautovic: la probabile formazione

Salvo sorprese, sarà Marko Arnautovic il nuovo centravanti dell'Inter. Il club di Steven Zhang, dopo aver perso Dzeko e Lukaku (il primo è passato a parametro zero al Fenerbahce, il secondo è tornato al Chelsea al termine del prestito), è infatti ad un passo dalla chiusura della trattativa con il Bologna per riportare a Milano l'austriaco, già in nerazzurro nella stagione 2009/2010 (allora, per lui, soltanto dieci presenze). Un innesto che pone la parola fine al tormentone estivo circa il nuovo "9" della formazione di Simone Inzaghi, con i profili dei vari Balogun, Taremi, Morata e Scamacca pian piano sfumati.

Inter, la probabile formazione con Arnautovic

Arnautovic, nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra, dovrebbe andare a comporre con Lautaro Martinez il tandem offensivo titolare nell'ormai collaudato 3-5-2. Attenzione, tuttavia, alla concorrenza di Thuram: l'austriaco, infatti, non ha infatti lo stesso pedigree di Lukaku e Dzeko e per questo motivo il francese proverà, magari strada facendo, a strappargli di dosso la maglia di titolare. Il resto della formazione, invece, è pressoché fatta: in mezzo al campo Frattesi dovrebbe essere preferito a Mkhitaryan per affiancare Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne Dimarco e Dumfries sono in questo momento in vantaggio su Carlos Augusto e Cuadrado (il colombiano, tuttavia, sta rapidamente guadagnando terreno nei confronti dell'olandese). In difesa il terzetto tutto italiano formato da Darmian, Acerbi e Bastoni, tra i pali Sommer.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: