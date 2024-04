Arrestato Luis Rubiales: l'ex presidente della federcalcio spagnola è accusato di corruzione

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato nella mattina di oggi, mercoledì 3 aprile, poco dopo il suo arrivo all'aeroporto di Barajas, a Madrid, dalla Repubblica Dominicana. Il 46enne, che sarebbe dovuto rientrare in Spagna lo scorso 6 aprile, è stato portato subito in tribunale. I media spagnoli hanno anche diffuso le immagini in cui Rubiales, dopo essere sceso dall'aereo, viene preso in custodia dalla polizia e caricato in un furgone per impedirgli di uscire attraverso la zona riservata al resto dei passeggeri.

Arrestato Luis Rubiales

L'ex presidente della Federazione di calcio spagnola, è indagato dal tribunale numero 4 di Majadahonda per i reati di riciclaggio di denaro, corruzione imprenditoriale, amministrazione scorretta e appartenenza a un'organizzazione criminale. Rubiales ha rotto il silenzio in un'intervista con Ana Pastor che verrà trasmessa oggi dall'emittente La Sexta. In una piccola anticipazione delle sue dichiarazioni, l'ex presidente della Rfef smentisce molte delle informazioni diffuse in Spagna, dicendo di non avere proprietà a Capo Verde o in Arabia Saudita. Inoltre, Rubiales giustifica i suoi viaggi durante il suo mandato alla guida della Federcalcio spagnola: "Che succede, che il presidente della Federazione spagnola deve vivere in una bolla fuori dalla società?".

Rubiales, per il quale la procura spagnola ha chiesto due anni e mezzo di reclusione per il bacio non consensuale dato alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la finale dei Mondiali a Sydney dello scorso anno e la successiva coercizione, viveva da diverse settimane a Punta Cana. In Spagna aspettavano il suo ritorno per essere arrestato in seguito all'indagine condotta dall'Uco della Guardia Civil su presunti contratti irregolari della federcalcio spagnola.

Bufera sulla federcalcio spagnola

Uno scandalo che sembra allargarsi sempre di più. La polizia ha fatto irruzione negli uffici della federcalcio (Rfef) e in altre proprietà: sette persone sono finite in manette, tutte collegate alle accuse di riciclaggio e corruzione sui contratti sospetti stipulati durante il mandato di Rubiales. Tra questi ci sarebbe anche l'accordo per organizzare la Supercoppa spagnola come torneo a quattro squadre in Arabia Saudita, completato da Rubiales insieme all'ex giocatore del Barcellona Gerard Pique.

Il bacio a Jenni Hermoso

Rubiales si è dimesso dalla carica di presidente l'anno scorso a causa della vicenda del bacio avvenuto dopo una partita della Coppa del Mondo femminile, dopo aver baciato sulle labbra la giocatrice spagnola Jenni Hermoso senza il suo consenso. Rubiales ha protestato la sua innocenza, ma è anche sotto indagine penale per l'incidente in Spagna, ed è stato bandito per tre anni dalle attività calcistiche dall'organo di governo mondiale Fifa.