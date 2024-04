Arsenal-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Gara di andata dei quarti di finale di Champions League martedì alle 21 a Londra tra Arsenal e Bayern Monaco. I gunners sono primi in classifica in Premier League e puntano ad un finale di stagione da incorniciare. Più difficile il periodo dei tedeschi che hanno ormai abdicato al trono di Germania, il titolo lo vincerà il Bayer Leverkusen, e arrivano al match da due sconfitte di fila in trasferta. Non un bel biglietto da visita per Tuchel che lascerà il club a fine stagione e a cui rimane solo la Champions per provare a lasciare il segno.

Arsenal-Bayern Monaco, le scelte di Arteta

I gunners punteranno forte sull'ormai classico 4-3-3 in cui Saka dovrebbe recuperare e chiudere l'attacco con Havertz e Trossard, entrambi favoriti su Gabriel Jesus e Martinelli. Per i resto dentro tutti i titolari con possibilità di vedere anche Jorginho dal primo minuto insieme a Odegaard e Rice.

Arsenal Bayern Monaco, le scelte di Tuchel

Nal Bayern ci sarà l'ex Juve De Ligt con Dier in difesa, solo panchina per Kim. Il centravanti del 4-2-3-1 sarà Kane con alle spalle il gioiellino Musiala, il funambolico Sané e l'eterno Muller. In mediana Goretzka e Laimer, Kimmich dovrebbe scalare a destra in difesa.

Arsenal-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Jorginho; Saka, Havertz, Trossard

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane

Arsenal-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Il match tra inglesi e tedeschi di Champions League sarà trasmesso in Italia da Sky ai canali 204 e 205 e in streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity +.