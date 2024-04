Arsenal-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

I recuperi della ventinovesima giornata propongono nel menù uno dei tanti derby londinesi, che vista la situazione di classifica assume i contorni di campo centrale di questa finestra di campionato infrasettimanale. All’Emirates scendono infatti in campo l’Arsenal capolista ed il Chelsea: i padroni di casa, freschi di eliminazione dalla Champions e già fuori da inizio 2024 da entrambe le coppe nazionali, puntano ora a laurearsi campioni di Inghilterra conquistando quel titolo che manca esattamente da vent’anni. Per farlo servirà battere la concorrenza di Manchester City e Liverpool, ed anche riavviare la striscia di risultati utili come accaduto ad inizio anno, quando i Gunners – prima di inchinarsi all’Aston Villa dieci giorni fa davanti al pubblico di casa – erano stati capaci di inanellare undici vittorie ed un pareggio in dodici uscite.

Di fronte ci sarà un Chelsea che sabato ha visto svanire l’obiettivo FA Cup (battuto di misura dal City in semifinale) ma che a sua volta è stato in grado di cambiare passo in Premier, dove è imbattuto da due mesi nei quali ha centrato quattro vittorie e quattro pareggi, tornando a vedere da vicino quel sesto posto – distante tre punti – che con la complicità dei risultati delle coppe nazionali potrebbe spalancare le porte ad una competizione continentale. Determinanti in questo senso potrebbero essere i recuperi che la squadra di Pochettino deve ancora disputare, con il Tottenham e con il Brighton di De Zerbi, valevoli rispettivamente per il ventiseiesima e la trentaquattresima giornata.

Arsenal-Chelsea, le scelte di Arteta

Oltre a Timber, il tecnico dei Gunners potrebbe dover rinunciare anche al giapponese Tomiyasu, uscito malconcio dalla sfida di Champions con il Bayern. L’unico dubbio nella difesa davanti a Raya dovrebbe pertanto essere rappresentato dal terzino sinistro, con uno tra Kiwior e Zinchenko a contendersi il posto da titolare per completare una retroguardia che prevederà anche White a destra e la coppia Saliba-Gabriel Magalhães al centro. A centrocampo sicuri Ødegaard e Rice, con l’ausilio di Jorginho che dovrebbe pertanto “liberare” Havertz il quale andrebbe a guidare il tridente offensivo insieme a Saka e il vincente del ballottaggio tra Martinelli e Trossard. Qualora il jolly tedesco venisse invece impiegato sulla mediana, sarebbe Gabriel Jesus ad essere schierato dal primo minuto al centro dell’attacco.

Arsenal-Chelsea, le scelte di Pochettino

Sempre particolarmente lunga la lista degli indisponibili dei Blues, che contempla Robert Sánchez, Nkunku, Chilwell, Gusto, Ugockukwu, Colwill, Palmer e James, oltre ai lungodegenti Fofana e Lavia. Con Petrovic tra i pali, probabile pertanto il ricorso ad una difesa a quattro con Disasi nuovamente adattato a destra e Cucurella dalla parte opposta, mentre al centro si sistemeranno Thiago Silva e uno tra Chalobah e Badiashile. Diga mediana con Caceido e Fernández, mentre Gallagher dovrebbe agire in posizione più avanzata. Sul fronte offensivo, Sterlinh avanti su Mudryk come esterno offensivo a sinistra, con Madueke sul versante destro a Jackson in mezzo.

Arsenal-Chelsea, le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Ødegaard, Martinelli, Havertz, Saka. All. Arteta

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic, Disasi, T. Silva, Chalobah, Cucurella, Enzo Fernández, Caicedo, Gallagher, Mudryk, Sterling, Jackson. All. Pochettino

Arsenal-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Arsenal-Chelsea, in programma martedì 23 aprile alle 21 all’Emirates Stadium di Londra, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.