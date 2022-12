In attesa della ripartenza del campionato di serie A, prevista per il prossimo 4 gennaio, la Juventus continua nel proprio lavoro di preparazione. I bianconeri, nella giornata di sabato 17 dicembre, affronteranno all'Emirates Stadium di Londra l'Arsenal di Arteta (fischio d'inizio alle 19 italiane). Un match di prestigio per la Vecchia Signora, soprattutto alla luce di quanto stanno facendo vedere in questa stagione i Gunners: Xhaka e compagni, fino a questo momento, stanno infatti dominando la Premier League, con ben 37 punti (12 vittorie, un pareggio ed una sconfitta) nelle prime quattordici giornate di campionato. La Juventus, in serie A, occupa invece la terza posizione con i suoi 31 punti, dieci in meno della capolista Napoli. La formazione di Massimiliano Allegri, tuttavia, ha chiuso l'anno in crescendo, raccogliendo ben sei successi consecutivi in campionato. La sfida, ovviamente, sarà condizionata dalle tante assenze da entrambe le parti a causa dei forfait dei giocatori che sono stati o che sono ancora impegnati in Qatar per i Mondiali.

Arsenal-Juventus, le probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah. All. Arteta

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Dellavalle, Rugani; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Yildiz, Kean. All. Allegri

Arsenal-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Arsenal-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.