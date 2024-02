Arsenal-Liverpool, dove vederla in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Il Liverpool capolista sfida l'Arsenal seconda della classe nella supersfida di Premier League di domenica alle 17,30. I reds sperano di allungare e provare la prima fuga stagionale avendo anche cinque punti di vantaggio sul Manchester City, che però ha una gara da recuperare. I gunners invece non possono sbagliare se vogliono riavvicinare la vetta e tornare in lizza per quel titolo sfuggito la scorsa stagione proprio al fotofinish.

Arsenal-Liverpool, le probabili formazioni

Arteta recupera Thomas Partey dopo il lungo stop, ma il centrocampista non sarà titolare, probabile che vicino a Rice giochino Havertz e Odegaard anche se non è da escludere il ripescaggio d Jorginho. Confermato l'attacco con Gabriel Jesus centravanti e Saka e Martineli sugli esterni. Assenti anche Tomiyasu, Timber, Vieira e Elneny.

Ancora più lunga la lista degli assenti nel Liverpool, Klopp deve rinunciare a Endo, Salah, Tsimikas, Bajcetic, Doak, Matip e Thiago Alcantara, potrebbe però tornare Mac Allister in ballottaggio con Gravenberch per una maglia da titolare in mediana. In attacco con Nunez in non perfette condizioni, Gakpo potrebbe giocare al centro di un tridente completato da Diogo Jota e Luis Diaz, in grande spolvero nelle ultime settimane. Queste le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Jota, Gakpo, Diaz

Arsenal-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida tra Arsenal e Liverpool di domenica prossima sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali 201 e 213, in 4K. Per lo streaming sarà attiva per gli abbonati la App Sky Go e il servizio on demand Now Tv.