Arsenal-Manchester City, dove vedere la partita in diretta Tv e streaming

In Inghilterra è semplicemente “La Sfida”, con le iniziali rigorosamente maiuscole. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i destini della Premier League 2023/2024 si decideranno ancora una volta sull’asse Londra-Manchester. Come del resto è successo nella Community Shield di inizio agosto, quando furono i “Gunners” a festeggiare dopo essersi imposti ai calci di rigore, ed andando dietro di qualche mese nella volata per lo scudetto, che vide i Citizens tagliare il traguardo per primi. Decisamente prematuro identificare il confronto dell’Emirates Stadium come determinante, nella misura in cui lo furono le due vittorie del Manchester City nell’edizione scorsa del campionato (il distacco fu, alla fine, di cinque lunghezze). Ma ciò non toglie che questo primo scontro diretto contribuirà a fornire indicazioni per ciò che, anche quest’anno, potrebbe rivelarsi un testa a testa – terze incomode permettendo – finalizzato ad alzare il titolo nazionale. Cosa peraltro deducibile anche dall’attuale graduatoria, che vede gli ospiti in testa avanti di una lunghezza (18 contro 17) rispetto ai padroni di casa.

I padroni di casa dell’Arsenal arrivano all’appuntamento dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale, per mano del Lipsia nella seconda giornata di Champions League. Un k.o. il quale ferma a dieci la striscia di risultati utili consecutivi, che hanno permesso di mettere in bacheca un trofeo (la Supercoppa Inglese), partire bene in Europa ed anche superare il primo turno di League Cup. Champions che invece ha permesso al City di riprendersi dopo il passaggio a vuoto dei giorni conclusivi di settembre, in cui la squadra di Guardiola fuori casa ha concluso prematuramente la sua corsa dalla Coppa di Lega (sconfitta 1-0 dal Newcastle) e subìto la prima sconfitta in campionato contro un Wolverhampton tutt’altro che irresistibile. Per i “Gunners”, ci sarà anche da spezzare quello che sembra quasi un sortilegio: una vittoria in casa in Premier manca addirittura da dicembre 2015. Da allora, appena due pareggi e ben sedici sconfitte, quindici delle quali consecutive, con le uniche gioie costituite dalle due affermazioni nelle semifinali di FA Cup giocate a Wembley (2017 e 2020) e la recente vittoria nella Community di due mesi fa.

Arsenal-Manchester City, le scelte di Arteta

Qualche dubbio per l’allenatore iberico nell’undici di partenza che affronterà il big match, con Raya che sembra al momento favorito tra i pali nei confronti di Ramsdale, che ha iniziato la stagione da titolare per poi scivolare in panchina. Difesa a quattro con Magalhães e Saliba in mezzo, come esterni bassi inamovibile Zinchenko a sinistra, mentre a destra White sembra in leggero vantaggio sul giapponese Tomiyasu. Viaggia verso la riconferma il centrocampo titolare composto da Rice, Havertz e Ødegaard; nel tridente offensivo, sicuro Saka – capocannoniere della squadra con cinque reti – con Trossard sul versante mancino e Gabriel Jesus in mezzo, sebbene sia contemplabile l’alternativa che preveda lo spostamento a sinistra del brasiliano per fare posto al centro ad Eddie Nketiah, finora dentro dal 1’ in sei partite di campionato su sette.

Arsenal-Manchester City, le scelte di Guardiola

Il tecnico dei Citizens sarà ancora orfano di De Bruyne, e dovrebbe ripartire dalla solida difesa a quattro davanti ad Ederson che prevede Walker a destra, Gvardiol sulla sinistra e la coppia centrale composta da Akanji e Ruben Dias, sebbene prenda forma l’ipotesi di Aké in campo dal primo minuto o in mezzo oppure come esterno basso mancino. Diga mediana con Rodri ed il vincente nel ballottaggio tra Kovacic e Nunes; tanto assortimento sulla trequarti, con l’utilizzo di Alvarez in mezzo e Bernardo Silva e Foden sugli esterni con Grealish come terzo incomodo e Doku fruibile come arma in corso d’opera. Davanti, inamovibile il cyborg Haaland.

Arsenal-Manchester City, le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya, White, Magalhães, Saliba, Zinchenko, Rice, Havertz, Ødegaard, Saka, G. Jesus, Nketiah. All. Arteta

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Akanji, R. Dias, Gvardiol, Kovacic, Rodri, Foden, Alvarez, B. Silva, Haaland. All. Guardiola.

Arsenal-Manchester City, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Arsenal-Manchester City, in programma domenica 8 ottobre alle ore 17.30 all’Emirates Stadium di Londra, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sul canale Sky Sport Max (numero 205 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.