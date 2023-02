Arsenal-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il City di scena all’Emirates per l’operazione aggancio. La progressiva frenata della capolista Arsenal (battuta a Liverpool dall’Everton e fermata sabato sul pari dal Brentford) ha ridato fiducia e speranze al coppia di Manchester, che ha progressivamente recuperato terreno. In particolare è la sponda mancuniana di colore blu a guardare con interesse alla vetta della Premier: solo tre punti separano infatti le due formazioni, sebbene i Gunners abbiano una gara da recuperare – in programma il 1° marzo in casa con l’Everton – ma è un distacco che la squadra di Guardiola potrebbe intanto azzerare espugnando il fortino dell’Arsenal, cosa che non è mai accaduta in campionato dove i biancorossi vantano un record di otto vinte e due pareggiate. Nel bilancio complessivo dei 132 precedenti sono i padroni di casa ad essere avanti, con un 63-36 nel conto delle vittorie, ma la storia recente vede il City dominare: negli ultimi quindici incroci, infatti, l’Arsenal è uscito sconfitto 13 volte, imponendosi solo nelle due gare di FA Cup di aprile 2017 (2-1 ai supplementari) e del luglio 2020 (2-0 con doppietta di Aubameyang).

Arsenal-Manchester City, le scelte di Arteta

Arteta è senza Gabriel Jesus ed Elneny, più Nelson e Smith Rowe non ancora pronti. Probabile che il tecnico dei londinesi decida di affidarsi nuovamente ad un undici rodato, con Nketiah riferimento offensivo centrale supportato da Saka e Martinelli come esterni, con Trossard come alternativa. A centrocampo leggermente avanzato Odegaard schermato da Xhaka e Partey le cui condizioni non sembrano destare preoccupazioni (ancora panchina per Jorginho). Il pacchetto arretrato prevede Gabriel Magalhães e Saliba in mezzo, con White – in vantaggio su Tomiyasu – e l’ex di turno Zinchenko terzini. Tra i pali Ramsdale.

Arsenal-Manchester City, le scelte di Guardiola

Restano in fase di monitoraggio costante le condizioni di Haaland, visto che il cyborg norvegese è uscito dal campo nel match contro l’Aston Villa per un problema alla coscia, cosa che mette in preallarme Alvarez per partire dal primo minuto come vertice offensivo, supportato tra le linee da Bernardo Silva e De Bruyne. Sugli esterni, dovrebbero quindi agire Mahrez a destra e Grealish a sinistra, con Rodri e Gundogan nel cuore della mediana. Ballottaggi aperti nella difesa a protezione di Ederson, con Walker dal 1’ insieme a Akanji – in vantaggio rispetto a Ruben Dias – e Laporte che duella con il...talismano Aké il quale ha siglato il gol vittoria contro i Gunners nel match di Coppa dello scorso 27 gennaio. Tra le soluzioni alternative, da non sottovalutare l’utilizzo del diciottenne Rico Lewis, che alla ripresa del torneo dopo i Mondiali è più volte partito dall’inizio come esterno basso in una difesa passata così da tre a quattro.

Arsenal-Manchester City, le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko, Odegaard, Partey, Xhaka, Saka, Nketiah, Martinelli. All. Arteta

Manchester City (3-4-2-1): Ederson, Walker, Akanji, Laporte, Mahrez, Rodri, Gundogan, Grealish, De Bruyne, B. Silva, Haaland. All. Guardiola

Arsenal-Manchester City, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Arsenal-Manchester City, in programma mercoledì 15 febbraio alle 20.30 all’Emirates Stadium di Londra, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.