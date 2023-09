Arsenal-Manchester United, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna domenica alle 17,30 una grande classica del calcio inglese. Per la quarta giornata di Premier League si sfidano Arsenal e Manchester United con i gunners, che hanno già vinto la Community Shield e vogliono tornare a prendersi il campionato che manca in bacheca da quasi vent'anni. La beffa dell'anno scorso è già alle spalle dopo il buon inizio di stagione con due vittorie e un pareggio arrivati anche grazie ai colpi di mercato Rice e Partey.

Il Manchester United ha invece perso alla seconda con il Tottenham ma ha vinto le altre due sfide, Ten Hag ha fatto la spesa in Italia completando anche l'operazione Amrabat proprio sul gong del mercato. Dopo il terzo posto dell'anno scorso, i Red Devils vogliono provare a mettere fine al regno di Guardiola anche se non sarà facile.

Arsenal-Manchester United: le scelte di Arteta

L'Arsenal si presenta alla sfida al gran completo con il solo Gabriel Jesus non nelle migliori condizioni e sostituto al centro dell'attacco da Nketiah, già due reti in tre gare in Premier stesso score di Saka che chiuderà il tridente insieme a Martinelli. In mediana Rice e Party garantiscono forza fisica e interdizione, per le invenzioni invece c'è Odegaard.

Arsenal-Manchester United: le scelte di Ten Hag

Qualche problema in più per i Red Devils che non potranno schierare gli infortunati Hojlund, Mount e Shaw, fuori dai giochi anche Varane per squalifica. Molto probabile che venga confermato il 4-2-3-1 con Casemiro ed Eriksen a formare la cerniera centrale alle spalle di Antony, Bruno Fernandes e Sancho. Il riferimento offensivo dovrebbe essere Rashford, in difesa al posto di Varane spazio a Lindelof.

Arsenal-Manchester United: le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3) Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Saka, Nketiah, Martinelli

Manchester United (4-2-3-1) Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

Arsenal-Manchester United in diretta tv e streaming

In Italia la gara sarà trasmessa da Sky che detiene i diritti di tutte le sfide di Premier League. Il canale assegnato alla supersfida dell'Emirates è il numero 205, attiva anche la diretta streaming su Sky Go e su Now.