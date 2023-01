Arsenal-Manchester United, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver inaugurato questo “mese verità” nel migliore dei modi, piegando a domicilio il Tottenham, l’Arsenal capolista in Premier League prosegue nella sua marcia di inizio 2023 fatta di severi banchi di prova ospitando lo United, unica formazione riuscita finora a battere i londinesi in campionato. I “Gunners” si presentano all’appuntamento con molteplici motivazioni: vendicare la sconfitta dell’andata, certo, ma soprattutto puntare al bottino pieno per estromettere definitivamente dalla corsa per il titolo i rossi di Manchester, galvanizzati dalla vittoria nel derby di sabato scorso. E, parallelamente, tenere a debita distanza il Manchester City, che con l’incontro di giovedì vinto 4-2 contro il Tottenham ha accorciato a cinque punti (ma con una partita in più) le distanze dalla vetta, e si prepara a fare “all-in”: prima venerdì prossimo nella sfida casalinga di FA Cup – valevole per il quarto turno – proprio contro l’Arsenal, e poi nello scontro diretto di metà febbraio a Londra, che potrebbe davvero rivelarsi decisivo per le sorti della Premier. Lo United arriva quindi all’Emirates consapevole di giocarsi le residue chance di restare agganciato al treno-scudetto, prima del tour de force previsto dal calendario nelle due coppe: in otto giorni doppio confronto col Nottingham Forest per la semifinale di League Cup e nel mezzo il quarto turno di Coppa d’Inghilterra in casa col Reading.

Arsenal-Manchester United, le scelte di Arteta

Oltre al lungodegente Gabriel Jesus, l’allenatore dei “Gunners” non avrà tra i convocati Reiss Nelson, fermato da un problema muscolare alla coscia, mentre potrebbe rientrare nell’elenco degli abili ed arruolati l’egiziano Elneny. Non dovrebbero esserci grosse novità nell’undici di partenza scelto dal tecnico spagnolo, che punterà su Ramsdale tra i pali protetto da una difesa a quattro formata da White, Saliba, Gabriel e Zinchenko. Nella linea mediana troveranno posto Odegaard, Partey e Xhaka, mentre in avanti Nketiah sarà affiancato dagli esterni d’attacco Martinelli e Saka.

Arsenal-Manchester United, le scelte di Ten Hag

Particolarmente folto l’elenco degli indisponibili per lo United, in cui figurano – oltre a Greenwood – lo squalificato Casemiro e gli infortunati Jones, Tuanzebe e Van de Beek. Probabile forfait anche per Sancho, Martial e Diogo Dalot, per cui il tecnico olandese dovrebbe schierare De Gea in porta (come secondo ci sarà Heaton, visto l’infortunio di Butland) ed una difesa a quattro con Wan-Bissaka e Shaw esterni bassi e la coppia centrale formata da Martinez e Varane. Diga mediana con Eriksen ed il brasiliano Fred, mentre come vertice offensivo sarà riconfermato Weghorst, supportato sulla trequarti da Rashford e Antony sugli esterni e Bruno Fernandes nel mezzo.

Arsenal-Manchester United, le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, White, Gabriel, Saliba, Zinchenko, Odegaard, Partey, Xhaka, Saka, Nketiah, Martinelli. All. Arteta

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw, Fred, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Rashford, Weghorst. All. Ten Hag

Arsenal-Manchester United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Arsenal-Manchester United, in programma domenica 22 gennaio all’Emirates Stadium di Londra con inizio alle 17.30, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.