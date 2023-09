Arsenal-Tottenham, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A Londra è di nuovo tempo di derby con l'Arsenal che sfida il Tottenham. I gunners sono lanciatissimi, ancora nessuna sconfitta in stagione e in settimana hanno battuta 4-0 il PSV nella prima gara del girone di Champions League. Ottimo anche il periodo del Tottenham che con Postecoglu si sono messi alle spalle la crisi della scorsa stagione. Gli Spurs sono secondi in classifica e non hanno ancora perso in campionato.

Arsenal-Tottenham, le scelte di Arteta

Poco turnover per Arteta nonostante la gara di Champions con il PSV, all'appello mancherà in mediana Thomas Partey e uno dei due dubbi della viglia è chi ne prenderà il posto. Secondo le ultime informazioni ci sarebbe stato il sorpasso di Vieira su Havertz, che nei gunners è stato trasformato da attaccante a mezz'ala con buoni risultati. L'altro ballottaggio è in attacco dove Trossard, tre gol nelle ultime tre gare tra club e nazionale, è in vantaggio su Martinelli per giocare al fianco di Gabriel Jesus e Saka.

Arsenal-Tottenham, le scelte di Postecoglu

Brutte notizie sono arrivate in settimana per Postecoglu che ha visto infortunarsi gravemente Perisic, il croato starà fuori tutta la stagione. Per il derby londinese non ci saranno nemmeno Lo Celso, Gil, Bentancur, Whiteman e Sessegnon. Il tecnico conferma il 4-2-3-1 con gli ex Serie A Vicario, Romero e Udogie tra porta e difese, mentre in attacco ci sarà Kulusevski nel terzetto con Son e Maddison, alle spalle di Richarlison. L'alternativa è l'inserimento di Solomon sulla sinistra con Son centravanti e Richarlison in panchina.

Arsenal-Tottenham, le probabili formazioni

Arsenal (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Vieira; Saka, Jesus, Trossard

Tottenham (4-2-3-1) Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison

Arsenal-Tottenham in diretta tv e streaming

In Italia il match sarà trasmesso da Sky che detiene tutti i diritti della Premier League per la TV e anche per lo streaming attivo in questo caso su Sky Go e su Now Tv.