Milan, affondo per Asensio: c'è l'offerta

Se sul campo la squadra è concentrata sulla corsa scudetto, sulle scrivanie la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il Milan, attualmente al comando della classifica di Serie A con un punto di vantaggio sul Napoli e quattro sull'Inter (ma i nerazzurri devono recuperare una gara), sta infatti sondando il mercato alla ricerca di rinforzi. I rossoneri, in particolare, vogliono mettere mano al reparto offensivo ed hanno messo nel mirino Marco Asensio, giocatore attualmente in forza al Real Madrid.

Milan, c'è la prima offerta per Asensio

Il Milan, nelle scorse settimane, avrebbe già avuto un incontro con l'entourage del giocatore, durante il quale la dirigenza avrebbe presentato una prima offerta. Lo spagnolo sarebbe orgoglioso dell'interesse mostrato dai rossoneri, anche se, al momento, non avrebbe preso alcuna decisione sul suo futuro. Asensio ha infatti ancora un anno di contratto con il Real Madrid e vorrebbe garanzie tecniche per proseguire il proprio cammino con i blancos, altrimenti sarebbe pronto a cambiare aria, con già un paio di club inglesi, tra cui l'Arsenal, che lo avrebbero messo nel mirino.

Asensio viene valutato dai blancos attorno ai 25/30 milioni di euro, una cifra sulla quale il Milan è disposto a trattare in caso di divorzio tra il giocatore ed il Real. Di fronte ad una buona offerta e ad un progetto tecnico interessante, lo spagnolo, che in passato ha indossato anche le maglie di Maiorca ed Espanyol, potrebbe cedere alla corte rossonera.