Chi è Assane Diao, stella diciottenne che brilla con la maglia del Betis

Più che un qualcosa che si muove, sulla sponda biancoverde di Siviglia si intravede qualcosa che brilla. In quel Betis che continua ad inanellare risultati utili (per il momento arrivati a dodici, con l’ultima sconfitta risalente al turno inaugurale di Europa League, a metà settembre sul campo di Glasgow contro il Rangers), a luccicare è la stella di Assane Diao Diaoune, che ha da poco compiuto diciotto anni. Sufficienti, però, non solo per convincere Manuel Pellegrini a puntare su di lui in prima squadra, ma anche diversi club continentali a seguire attentamente il suo percorso di crescita, che lo potrebbe portare a consacrarsi con netto anticipo rispetto a quanto preventivato.

Nella cantera del Betis, Diao è arrivato infatti nel 2021, dopo una trafila – in parte effettuata con suo fratello gemello Ousseynoub – in alcune formazioni come il Flecha Negra ed il Balón de Cádiz, dove comincia già a respira quell’aria andalusa che poi diverrà familiare. Nel 2022 la società biancoverde lo inserisce nella rosa della squadra B, dove diventa ben presto titolare agendo da esterno offensivo sinistro, e anche la nazionale Under 18 spagnola decide di dargli una chance, che lui ripaga segnando due volte in altrettante amichevoli alla Svizzera.

Il crescendo di Diao comincia da quelle due reti timbrate in terra elvetica: arrivano infatti in rapida successione la chiamata agli Europei Under 19 (sempre impiegato, ha giocato anche l’ultima mezz’ora della semifinale contro gli azzurri), e quindi il debutto in prima squadra nel club, da titolare. Che il neo maggiorenne nato in Senegal (i suoi genitori si sono successivamente trasferiti in Spagna) bagna immediatamente “purgando” il Granada e ripetendosi tre giorni dopo contro il Valencia, divenendo così il più giovane giocatore della società a trovare la rete in ciascuna delle sue prime due partite da titolare, nella Liga. Precisazione opportuna, visto che Diao mette il suo nome nel tabellino marcatori anche il giovedì seguente, in Europa League con lo Sparta Praga, facendo tre su tre in otto giorni.

E mentre l’Under 21 iberica si è subito affrettata a ritagliargli uno spazio (dentro dal 1’ nel match di novembre contro il Belgio valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria), più di un club ragiona su un offerta congrua con cui presentarsi a Siviglia per convincere i Verdiblancos a benedire il trasferimento. Soldi che potrebbero essere ben spesi per questo classe 2005 di 185 centimetri, che ha dimostrato di saper giocare in tutte e due i versanti offensivi (nonostante nasca da centrocampista), di vedere la porta ed essere agile nonostante una stazza importante. E’ blindato da un contratto fino al 2027, con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 30 milioni di euro: normale che il Betis proverà a lavorare su un ulteriore ritocco dell’ingaggio, che permetta anche di aumentare un po’ la cifra da stanziare per strapparlo a quel Manuel Pellegrini che, legittimamente, se lo coccola.