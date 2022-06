Atalanta, cercasi centrocampista: tre nomi caldi

Il calciomercato dell’Atalanta si muoverà a centrocampo. Gasperini ha bisogno di un’alternativa a De Roon e Freuler, un mediano che sappia interdire e prendere in mano il pallino del gioco, giovane e di talento. L’identikit è questo e sono tre le piste calde.

Atalanta: su Ederson c’è anche l’Inter

Una delle prime idee svelate da radiomercato è Ederson della Salernitana. Il brasiliano di 22 anni è stato il trascinatore della squadra di Nicola che ha compiuto una vera e propria impresa salvandosi dalla retrocessione. La valutazione sarebbe intorno ai 20 milioni, anche se appare difficile che qualcuno possa arrivare a questa cifra. Di sicuro non c’è solo l’Atalanta sul gioiello scovato da Sabatini, l’Inter per esempio avrebbe mosso i primi passi approcciando la società di Iervolino proprio nelle ultime ore.

Ilic o Maycon le alternative per l’Atalanta

Come sempre durante il mercato non c’è un solo nome. Il nuovo direttore sportivo D’Amico starebbe guardando verso la sua ex squadra, il Verona, per capire se ci sono margini di trattativa per Ilic. Il talento scuola Manchester City è al secondo anno in Italia, nel secondo ha strappato il posto a Miguel Veloso diventando il regista titolare di Tudor. Ventuno anno, 32 presenze nel campionato appena terminato e due nella nazionale serba, ha una valutazione vicina ai 10 milioni che la Dea vorrebbe abbassare con Sutalo e Piccoli.

Infine c’è la voce esotica che arriva dal Brasile. L’Atalanta avrebbe affiancato la Lazio nella corsa a Maycon ora al Corinthias, ma di proprietà dello Shakthar. Il ventiquattrenne dopo lo scoppio della guerra è tornato in Brasile nella società da cui era partito per la sua prima avventura in Europa. Costa circa 10 milioni e come detto c’è la concorrenza di Tare e Lotito da battere.