Atalanta, chi è Alexandru Cicaldau: l’ultima idea per il mercato della Dea

Il calciomercato dell’Atalanta inizia a muoversi. La strategia della Dea è sempre la stessa, cercare giocatori ancora giovani che devono solo fare l’ultimo salto per poter giocare ad alti livelli si in Italia che in Europa. L’obiettivo è quello di riuscire ad acquistarli prima che il talento sia esploso in modo da non dovere partecipare ad aste multimilionarie.

L’ultimo nome sulla lista di Sartori sarebbe, secondo voci che arrivano dalla Turchia, Alexandru Cicaldau, attuale regista del Galtasaray dove in questa stagione ha giocato tra Europa League e campionato con 15 presenze e messo a segno tre gol.

Chi è Alexandru Cicaldau obiettivo del caciomercato dell’Atalanta

Alexandru Cicaldau è un nome che circola da un paio di anni negli ambienti del calciomercato europeo. Gli osservatori si accorsero di lui nell’estate del 2019 quando con la Romania fu grande protagonista di un Europeo Under 21 in cui la sua selezione battè Inghilterra e Croazia rifilando ad entrambe quattro gol e arreddendosi in seimfinale alla Germania con due reti subite nel recupero.

Cicaldau era il regista di quella squadra che fece stropicciare gli occhi a molti. Non un gran fisico, è alto un metro e settantotto, ma piede fatato e geometrie di ottimo livello, per questo molte squadre si fiondarono su di lui, tra queste l’Atalanta e il Sassuolo in Italia.

Cicaldua l’uomo giusto per l’Atalanta

L’Atalanta lo tiene d’occhio quindi da tempo e adesso vorrebbe accelerare. L’esperienza in Turchia ha dimostrato che il ragazzo vale e che a soli 24 anni può crescere ancora. Una pedina come lui manca nella Dea che in mediana ha i titolarissimi De Roon e Freuler e il solo Koopmeiners come alternativa di ruolo. Inoltre il romeno ha quelle qualità da regista “puro” che possono fare comodo dalle parti di Zingonia.

Il cartellino del giocatore è valutato circa 9 milioni di euro, i contatti già sarebbero iniziati, così riferiscono dalla Turchia, anche se ancora non si sa se la trattativa sia per portare il giocatore in Italia già a gennaio oppure a giugno.