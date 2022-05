Chi sarà l’allenatore dell'Atalanta la prossima stagione?

Chi allenerà l’Atalanta la prossima stagione? E’la domanda da un milione di dollari che si stanno ponendo i tifosi della Dea ormai da qualche tempo a questa parte. Gasperini è in bilico, se non riuscirà a centrare la qualificazione in Europa potrebbe concludersi il suo lungo ciclo a Bergamo, durato 6 anni e ricco di soddisfazioni. Il tecnico domenica scorsa ha rilanciato la palla nel campo della società, si è detto disposto a restare con lo stesso entusiasmo del primo giorno, ma ha evidenziato che dovranno essere condivisi progetti e programmi.

La nuova proprietà americana dovrà quindi incontrarsi con il tecnico a fine stagione, sarà il confronto da cui uscirà il primo importante responso sul futuro dell’Atalanta. Al momento non ci sono certezze, Gasperini potrebbe rimanere ma solo alle sue condizioni, il contratto è ancora lungo ed è stato appena rinnovato, ma poco importa. Se non ci saranno identità di vedute le strade si separeranno.

Atalanta, un nuovo allenatore al posto di Gasperini?

In attesa del confronto decisivo iniziano a circolare i primi nomi per il futuro, nel caso in cui l’allenatore di Grugliasco dicesse addio. La prima pista porta a Ivan Juric, allievo proprio del Gasp e che gioca in maniera molto simile. Il croato vuole un Torino competitivo per restare e questo implica un mercato importante e oneroso, anche in questo caso bisogna aspettare la risposta di Cairo alle richieste del tecnico.

C’è poi l’idea Tudor che potrebbe prendere quota se Tony D’Amico dovesse diventare il nuovo direttore sportivo della Dea. Il dirigente dell’Hellas ha già scelto Tudor per il dopo Di Francesco e i risultati gli hanno dato ragione. Anche l’attuale allenatore del Verona gioca con il 3-4-2-1 e quindi potrebbe utilizzare l’attuale rosa, senza dover ricorrere troppo al mercato.

Molto diverso il discorso De Zerbi, altro allenatore accostato alla Dea nelle ultime settimane. Dopo il Sassuolo è volato allo Shakhtar per una nuova esperienza professionale. La guerra ha bloccato la sua avventura all’estero, così l’ex Sassuolo potrebbe tornare in Italia. Il suo approdo costringerebbe però l’Atalanta ad una vera e propria rivoluzione tattica, per il 4-2-3-1 di De Zerbi mancherebbero per esempio un esterno d'attacco di ruolo e un regista classico.

La situazione è in evoluzione, Gasperini e l’Atalanta si confronteranno ma l’esito del colloquio non è per niente scontato, per questo si vagliano anche le alternative per aprire un nuovo ciclo.