Atalanta, quattro amichevoli durante la sosta: dove vederle in diretta tv e streaming

La sosta dovuta ai Mondiali in Qatar continua, niente Serie A e niente top campionati in tutto il mondo. Le squadre però non si sono fermate molto, i ritiri sono ripresi, c'è chi ha scelto di allontanarsi da casa e chi invece continua a lavorare nei propri quartier generali. La seconda via è stata adottata dall'Atalanta che è a Zingonia dal 28 novembre, senza ovviamente i convocati per le rassegna iridata.

Atalanta-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Dal 9 dicembre la Dea inizierà ad accelerare in vista del ritorno in campo del 4 gennaio. Venerdì ci sarà infatti la prima amichevole di lusso delle quattro che sosterrà la squadra di Gasperini. A Bergamo arriverà l'Eintracht Francoforte che l'anno scorso ha vinto l'Europa League. La partita si giocherà al Gewiss Stadium alle 20 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky.

Il 16 dicembre l'Atalanta sfiderà invece il Nizza in Francia alle ore 20, i transalpini sono a metà classifica in Ligue 1 ma prima della sosta non avevano perso in nessuna delle ultime cinque gare. Per il momento non ci sono comunicazioni su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Amichevoli Atalanta, le sfide con Betis e Az Alkmaar

Sette giorni dopo altra amichevole per l'Atalanta che volerà a Siviglia per affrontare il Betis, squadra che ormai da qualche anno a questa parte è in pianta stabile nelle parti alte della Liga. Il match inizierà alle 17 e sarà trasmesso da DAZN. L'ultimo test in vista del ritorno del campionato sarà a Bergamo contro l'Az Alkmaar, quarta in classifica nel massimo campionato olandese. La partita è in programma alle ore 19 e sarà visibile in diretta tv e streaming su Sky.