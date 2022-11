Cosa farà l'Atalanta durante la sosta per i Mondiali

Tre gare contro Napoli, Lecce e Inter per l'Atalanta poi dal 14 novembre la sosta per i Mondiali. In Qatar la rassegna iridata si giocherà per l prima volta in inverno dal 20 novembre al 18 dicembre, e così le squadre di Serie A stanno cercando di organizzarsi per non perdere il passo. Il campionato tornerà solo il 4 gennaio e da lì in poi sarà una lunga rincorsa che durerà fino a fine maggio.

Le amichevoli dell'Atalanta durante la sosta per i Mondiali

Alcune formazioni stanno progettando un mini ritiro, la Sampdoria dovrebbe per esempio recarsi in Turchia per due settimane, altre resteranno nei proprio quartier generali e oragnizzeranno della amichevoli da giocare con i giocatori non convocati per i Mondiali per cercare di non perdere il ritmo partita.

E'il caso dell'Atalanta che ha reso noto un calendario particolarmente ricco e di livello. La Dea scenderà in campo il 23 dicembre a Siviglia contro il Betis, formazione che milita in Europa League, e che da anni è a vertici della Liga Spagnoila, match ufficializzato oggi. Prima ci saranno altre tre gare contro squadre di spicco, il 9 dicembre arriverà al Gewiss Stadium l'Eintracht Francoforte che ieri ha battuto in rimonta lo Sporting Lisbona e si è qualificato per gli ottavi di Champions League. Il 29 dicembre invece sarà la sfida del cuore di Koopmeiners visto che l'Atalanta affronterà l'Az Alkmaar sua ex squadra. L'AZ al momento è terzo in campionato ad una sola lunghezza dal PSV e a due dall'Ajax. Avversari di assoluto valore quindi a cui se ne aggiungerà ancora uno, ma il nome della sfidante per il terzo weekend di dicembre è ancora top secret.