Calciomercato Atalanta, conferme e nuovi acquisti: come cambia l'attacco

L'attacco si prende la scena nel calciomercato dell'Atalanta. Gasperini ha bisogno di rinforzi in difesa, almeno due centrali, e sugli esterni, ma qualcosa verrà fatto anche nel reparto offensivo soprattutto se Koopmeiners dovesse essere ceduto. L'olandese è stato spesso inserito nel tandem alle spalle dell'unica punta, per questo il suo sostituto potrebbe essere un giocatore offensivo e non un centrocampista, profilo che comunque l'Atalanta sta cercando da tempo.

Calciomercato Atalanta, il punto sull'attacco

Andando con ordine va prima analizzato il settore per chi è già al'interno della rosa. Il finale di stagione da urlo è valso la conferma sia per Scamacca che per Lookman, l'annata è stata molto soddisfacente anche per De Ketelaere che verrà riscatto dal Milan per un cifra intorno ai 20 milioni. Si ripartirà da loro e Touré che dopo il lungo infortunio ha fatto intravedere buone potenzialità, la speranza è che l'anno prossimo possa essere a disposizione sempre. Da capire invece quale sarà il futuro di Miranchuk, al momento il russo è in bilico.

Due sarebbero quindi i profili vagliati per Gasperini, il primo è un vice Scamacca giovane con qualche nome già uscito, ma ancora sembra presto per individuare il vero obiettivo. La pedina che si sta cercando con più forza però è un giocatore che sappia "strappare" all'interno della partita, che possa dare le accelerate giuste, la superiorità numerica e sbloccare le gare più difficili. E qui il nome forte è quello di Zaniolo che vuole tornare in Italia, la Dea lo corteggia, al pari della Fiorentina, sarà una bella sfida di mercato. Gli uomini mercato della Dea strizzano l'occhio anche verso Valetin Carboni dell'Inter, ma prima di partire all'assalto bisognerà capire cosa vorranno fare i nerazzurri.

Inzaghi potrebbe valutarlo nella prima parte di ritiro e poi decidere se tenerlo oppure farlo partite, nella seconda via i bergamaschi sono pronti ad inserirsi sfidando sempre la Fiorentina con Palladino che ha già avuto il giocatore a Monza e vorebbe portarlo anche in viola.