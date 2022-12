Atalanta-Az Alkmaar, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Quarta e ultima amichevole nella lunga sosta invernale per l'Atalanta che ospita giovedì al Gewiss Stadium gli olandesi dell'AZ Alkmaar con fischo d'inizio alle 19. I bergamaschi dopo il ko con l'Eintracht Francoforte hanno schiantato Nizza e Betis per 3-0, un bel modo per correre verso la prima gara del 2023 in campionato dove sfideranno lo Spezia per tornare a vincere dopo tre sconfitte di fila. Il prossimo sarà un test decisamente probante visto che gli olandesi sono quarti in Eredivisie.

Atalanta-Az Alkmaar: le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe schierare una formazione molto simile a quella che giocherà anche con lo Spezia. Confermato il 3-4-2-1 dove una chance l'avrà anche Boga, destinato alla cessione secondo i rumors di mercato Sarà il francese con Lookmakn ad accompagnare Zapata in attacco. In mezzo al campo ancora tanta tecnica con Ederson e Malinvskyi, mentre in difesa le colonne Toloi e Palmino saranno affiancate dal giovane gioiello Scalvini. Nell'Az spazio al 4-3-3 con Martins Indi a guidare la difesa e il tridente formato da Pavlidis, Odgaard e Karlsson.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Ederson, Malinovskyi, Soppy; Lookman, Boga, Zapata.

AZ (4-3-3): Verhulst; Chatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Karlsson, Pavlidis, Odgaard.

Atalanta-Az Alkmaar in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Az Alkmaar sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (252). In streaming la gara verrà trasmessa su Now TV e sulla App Sky Go.