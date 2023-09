Atalanta, Bakker rischia di essere una meteora

Son lontani i tempi del lungo inseguimento, della convinzione di aver portato a Bergamo il nuovo laterale potenzialmente esplosivo nelle sapienti mani di Gasperini, dopo appena un paio di mesi l'Atalanta e Bakker sarebbero già vicino all'addio. E non sarebbe del tutto una novità, visto che secondo il sito tuttomercatoweb già prima della chiusura dell'ultima finestra di mercato si sarebbero sondate alcune piste per la cessione del tedesco.

Atalanta, Bakker verso la cessione

Esterno a tutto campo di buona gamba e già una buona esperienza a livello internazionale, sembrava il colpo perfetto per Gasperini, anche per questo forse la Dea non ha esitato più di tanto a mettere sul piatto 10 milioni per lui. Il colpo però non è andato a segno e già nei primi mesi, quando ancora le gare ufficiali non erano iniziate, il feeling con il tecnico di Grugliasco non sembrava essere dei migliori.

Poi sono iniziati campionato ed Europa League, l'Atalanta è scesa in campo molte volte, ma nonostante alcune rotazioni per i tanti impegni, Bakker non è mai stato schierato titolare e ha messo a referto 25 minuti in tre finali di partita. Ieri l'ultimo indizio che non fa sembrare il tedesco al centro del progetto di Gasperini che ha scelto di non convocarlo per la sfida al Cagliari per motivi tecnici. A questo punto sembra sempre più vicina la cessione anche perché il sostituto sarebbe già in casa, è infatti innegabile la grande crescita di Ruggeri che a soli 21 anni è stato titolare in tutte e sei le gare della Dea, e nelle due dell'Under 21 di inizio settembre, mettendo anche a referto già tre assist in campionato.